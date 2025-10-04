Muere apuñalado un hombre de 50 años en Puente de Vallecas

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 50 años ha fallecido en la noche de este viernes tras recibir una herida por arma blanca en el pecho en el madrileño distrito de Puente de Vallecas, pese a que sanitarios de SAMUR-Protección Civil han intentado reanimarle durante más de media hora sin éxito, han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

Los hechos han ocurrido en torno a las 22.00 horas de este viernes, cuando un varón ha sido hallado con una herida por arma blanca en la zona del pecho, cerca de la axila izquierda, a la altura del número 40 de la calle Carlos Aurioles.

A su llegada, agentes de la Policía Municipal de Madrid han sido los primeros en intervenir, practicando un taponamiento de urgencia para contener la hemorragia mientras esperaban a los servicios médicos.

Pocos minutos después, efectivos del SAMUR-Protección Civil han asumido la asistencia sanitaria y han iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar, ya que el hombre había entrado en parada cardiorrespiratoria. Los profesionales han prolongado los intentos de reanimación durante más de 30 minutos, sin que finalmente se haya podido revertir el estado del paciente, confirmando su fallecimiento en el lugar.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y está recabando datos sobre lo sucedido.