Normalidad en la apertura de los 1.094 centros electorales en Madrid - DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN MADRID

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La apertura de los 1.094 centros electorales de la Comunidad de Madrid ha transcurrido con total normalidad y sin incidencias reseñables, ha informado la Delegación de Gobierno en Madrid.

A las 9:33 horas han quedado formalmente constituidas las 7.608 mesas electorales en las que hoy más de 5.500.000 madrileños y madrileñas podrán depositar su voto para elegir a los 38 diputados y 4 senadores de la circunscripción electoral de Madrid.

La delegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad Núñez, ha agradecido "la implicación y trabajo coordinado" a los 3.948 representantes de la Administración que realizan una "imprescindible" labor de apoyo a los miembros de las mesas en los colegios electorales.

Asimismo, ha destacado la tarea de los 7.900 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que integran el dispositivo de seguridad durante toda la jornada, a los que se suman los efectivos de Policía Municipal de Madrid y los de Policía Local de otros municipios.

Como en anteriores citas con las urnas, la Delegación del Gobierno coordina en los distintos colegios de la Comunidad de Madrid al equipo de representantes de la Administración responsables de transmitir los avances de participación y recoger la primera copia del acta de escrutinio de la Mesa electoral, permitiendo así que el Ejecutivo facilite información provisional sobre los resultados en tiempo real.

La página web https://resultados.29neleccionesgenerales.com, y la app móvil Elecciones Generales 29N, disponible en las plataformas Android e iOS, ofrecerán a los usuarios información en tiempo real sobre todo el proceso.

En concreto, puede accederse a los datos de constitución de las mesas electorales, los índices de participación durante la jornada de elecciones y los resultados provisionales al cierre de los colegios.