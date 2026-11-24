El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha pedido a los artistas que "dejen de meter miedo" ante un posible cambio de gobierno y ha asegurado que en la región "no se coarta nada, ni se va a coartar nada", al defender que las instituciones públicas respaldan a los creadores por su "talento y excelencia" y no por su ideología.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios durante la presentación del Festival de Circo Riesgo, tras sus recientes declaraciones en la Asamblea de Madrid sobre artistas como Isabel Coixet, Pedro Almodóvar y Nacho Duato, en las que ha rechazado haber realizado ningún "señalamiento" hacia ellos.

"Yo no he hecho ningún señalamiento", ha afirmado el consejero, quien ha defendido que sus palabras del viernes en la Comisión de Presupuestos y Hacienda respondían a la necesidad de evitar que se extienda el temor entre los profesionales de la cultura ante la cita electoral del 29N.

"Los profesionales de la gestión escénica, de las artes escénicas, no necesitamos miedo, no queremos vivir en el miedo", ha sostenido De Paco Serrano, quien ha insistido en que las instituciones deben valorar "el talento y la excelencia" de los creadores con independencia de su posicionamiento político.

En este sentido, ha reivindicado la trayectoria de Coixet, Almodóvar y Duato, a los que ha definido como "tres artistas excelentes y de gran talento", y ha defendido que todos ellos han contado históricamente con el respaldo de distintas administraciones.

"AQUÍ NO SE COARTA NADA"

De Paco Serrano ha rechazado que las críticas de los artistas a la gestión del Gobierno regional o del Partido Popular puedan condicionar su contratación en los espacios culturales públicos y ha puesto como ejemplo la programación de los Teatros del Canal y del resto de centros escénicos de la Comunidad de Madrid.

"Aquí no se coarta nada, ni se va a coartar nada", ha insistido, al tiempo que ha asegurado que un repaso por la programación cultural regional permite comprobar el respaldo institucional a creadores de distintas sensibilidades.

Por ello, ha reiterado su petición a los profesionales de la cultura para que abandonen los discursos que, a su juicio, generan temor entre los artistas. "Le pido a los artistas que dejen de meter miedo y que vean los datos", ha manifestado De Paco Serrano, quien ha insistido en que en la Comunidad de Madrid "lo que se valora siempre y se valorará siempre es el talento y la excelencia".

Asimismo, ha asegurado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso "jamás ha utilizado a los artistas para hacer campañas", una práctica que ha atribuido a la izquierda, a la que ha reclamado que "deje de utilizar a los artistas" con fines políticos.

CRUCE CON MÁS MADRID EN LA ASAMBLEA

Estas declaraciones llegan después del enfrentamiento que De Paco Serrano mantuvo el pasado viernes con Más Madrid durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea, donde aseguró que "se acabó el miedo a la cultura de la izquierda".

Durante aquella sesión, el consejero sostuvo que Pedro Almodóvar había conseguido un Óscar gracias a una campaña publicitaria financiada por un Gobierno del Partido Popular, el de José María Aznar. "Si no, Almodóvar no tendría un Óscar y tiene que estar agradecido a eso", afirmó, al tiempo que defendió que la ideología del cineasta no había impedido que recibiera respaldo institucional.

Sobre Nacho Duato, aseguró que nunca había presentado un proyecto a los Teatros del Canal y sostuvo que, en caso de hacerlo, sería valorado por su trayectoria artística. "Cuando lo presente, como es una persona de amplísima trayectoria y nosotros valoramos el talento, por supuesto que valoraremos el proyecto de Nacho Duato", señaló.

En cuanto a las críticas de Isabel Coixet por el patrocinio de 1,5 millones de euros de la Comunidad de Madrid a la nueva película de Woody Allen, De Paco lo defendió como una inversión en promoción turística. En este sentido, afirmó que Coixet también había recibido ayudas para sus proyectos.

Por su parte, la diputada de Más Madrid Marisa Escalante acusó al consejero de utilizar la tribuna parlamentaria para señalar a artistas por expresar opiniones críticas y le reclamó que pidiera disculpas públicas.

De Paco Serrano respondió entonces que "se les ha caído el chiringuito de que la cultura solo es de izquierdas" y defendió que las instituciones deben respaldar a los profesionales y empresas culturales con independencia de su ideología.