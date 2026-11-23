El Ayuntamiento de Madrid conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con el lema ‘La violencia de género nos afecta a todos’ - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una serie de piezas de dominó en fila que, si cae una, caen todas protagonizan la campaña institucional del Ayuntamiento de Madrid por el 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y lo hace con el lema 'La violencia de género nos afecta a todos'.

Con esta campaña el Consistorio busca "concienciar a la ciudadanía de que esta lacra trasciende a quien la sufre de manera directa y es una problemática social estructural", ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Bajo el lema 'La violencia de género nos afecta a todos. Erradicarla es una responsabilidad común', interpela a la sociedad para que se implique de forma activa en la visibilización de esta realidad, en evitar su normalización, en acompañar a las víctimas y su entorno y en rechazar cualquier forma de violencia hacia las mujeres.

Se exhibirá del 23 al 29 de noviembre en el circuito de marquesinas, pantallas digitales, mupis y otros soportes de publicidad de la ciudad. También se difundirá en medios de comunicación y a través de las redes sociales.

Esta campaña de sensibilización da continuidad a la del año anterior, que promovió una reflexión sobre el vacío y la huella emocional y social que deja la muerte de una mujer asesinada por violencia machista en su familia y círculo cercano a través del lema 'La violencia de género destruye vidas. Escuchemos al entorno de las víctimas'.

UN CONCEPTO DE AFECCIÓN MÁS AMPLIO

La propuesta de 2026 plantea "un concepto de afección más amplio, que comprende a toda la población, porque cada persona puede convivir a diario y compartir barrio, trabajo o transporte con una mujer maltratada, quizá sin saberlo".

Por ello, la campaña conecta ambas caras de esta problemática: el impacto de la violencia de género es colectivo y su erradicación requiere del compromiso compartido de toda la sociedad.

Este impacto se escenifica simbólicamente en la creatividad de la campaña mediante un dominó, cuya ficha inicial está inclinada, a punto de provocar una reacción en cadena que termine derribando todas las piezas que permanecen en pie. Esa primera ficha representa a una mujer víctima y el resto, a toda la sociedad alcanzada por las consecuencias de la violencia de género.

RED MUNICIPAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

El Ayuntamiento de Madrid dispone de una Red Municipal de Atención a Víctimas de Violencia de Género, que está compuesta por recursos de emergencia, de asistencia integral y de alojamiento protegido dirigidos a mujeres víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja o expareja, de violencia sexual y de trata o explotación sexual y a sus hijos a cargo.

Además el próximo año se pondrán en marcha 19 centros integrales de atención a la mujer (CIAM) que aunarán en un mismo espacio la atención social, psicológica y jurídica a las víctimas, actividades para fomentar la autonomía, la participación y el bienestar de las mujeres y servicios de promoción de la igualdad. En 2027, el presupuesto del Consistorio en esta materia alcanzará los 33,5 millones de euros.