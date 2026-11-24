El secretario General del PP de la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano, durante el acto de inicio de campaña del Partido Popular en Madrid, a 12 de noviembre de 2026, en Madrid (España) - Europa Press

FUENLABRADA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha advertido de que su partido estará vigilante estas elecciones ante "sanchistas que quieran hacer algún tipo de favor" al intentar "manipular" el voto para favorecer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Si hay algún sanchista pretendiendo hacer algún tipo de favor a su puto amo, ojo porque como le pillen va a ir para adelante", ha afirmado el 'número dos' del PP de Madrid durante una visita a una huerta familiar de Fuenlabrada, acompañado por el candidato del PP al Congreso por Madrid, Pedro Muñoz Abrines, y la presidenta de la formación en el municipio, Ana Millán, en una jornada guiada por agricultores locales.

El dirigente 'popular' ha indicado que su partido estará especialmente pendiente de lo que suceda en los consulados, las embajadas y las oficinas de Correos. Ante esta situación, ha hecho un llamamiento a quienes desconfíen del proceso electoral para que colaboren con el PP como interventores y apoderados en los colegios electorales.

También ha expresado su respeto por los trabajadores públicos, aunque ha recordado que "cometer un ilícito con algo tan sagrado como el voto es un delito penal". "En las embajadas estamos viendo gente votar en unas de cartón o censos que no se corresponden", ha asegurado algo que ha relacionado con las "prisas" del Gobierno para tramitar la conocida como ley de nietos.

En clave nacional, ha defendido que los comicios del 29 de noviembre deben suponer una "derrota contundente" de Sánchez y ha rechazado que el presidente del Gobierno pueda continuar su trayectoria política al frente de la oposición. "No vale que se quede como jefe de oposición", ha afirmado.

Insiste el dirigente popular en que estos comicios tienen que significar el "fin" de la carrera política de Pedro Sánchez "y que no se vuelva "a saber nada (de él) salvo en los apartados de tribunales de los medios de comunicación".

UNA LEY QUE "SOLO APOYA A QUIEN QUIERE SER MADRE"

Por otra parte, Serrano ha criticado la intención del Gobierno de recurrir la ley de la Comunidad de Madrid que contempla ayudas para familias con hijos concebidos y todavía no nacidos.

"Hay que tener la mente muy retorcida, muy retorcida, incluso para Sánchez, para ir contra una ley que lo único que hace es apoyar a quien quiere ser madre, ser padre, para quienes quieren tener un hijo para poder darles ayudas", ha expresado.

El dirigente 'popular' ha defendido que la norma respalda a quienes desean tener hijos y ha cuestionado que el Ejecutivo central se oponga a una medida que, según ha sostenido, no limita ningún derecho de las mujeres.

Por último, en relación a la aprobación en el Consejo de Ministros de un real decreto-ley que amplía a diez días laborables el permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho, hijos o familiares de primer grado de consanguinidad, Serrano ha acusado al Gobierno central de recurrir a decretos y a la Diputación Permanente para aprobar medidas y "atacar" a determinados ejecutivos autonómicos, después de ocho años sin hacer, a su juicio, "absolutamente nada" y cuatro sin aprobar unos presupuestos.

El dirigente popular ha calificado de "puro postureo" la actitud del presidente y ha cuestionado la incoherencia entre sus mensajes públicos y sus actuaciones.

"Es curioso que un Gobierno que a las 48h del accidente de Urda estaba bailando quiera ampliar a 10 días el permiso por fallecimiento", ha subrayado.