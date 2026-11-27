Archivo - El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ofrece declaraciones - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid ha reivindicado el cierre del centro de menores de Pinto por parte del Ayuntamiento y ha señalado a la "política caótica" del Gobierno de España encabezado por Pedro Sánchez.

"No se puede abrir un centro de menores en un chalé sin avisar a nadie, sin avisar al Ayuntamiento, sin cumplir la normativa", ha planteado el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache.

Este viernes se conocía que el Consistorio encabezado por Salomón Aguado (PP) cerrará definitivamente el 31 de enero después de que la entidad privada encargada de su gestión haya comunicado al Ayuntamiento que no puede realizar las adaptaciones exigidas por la normativa municipal para desarrollar esta actividad.

Díaz-Pache ha afirmado que lo que ha ocurrido en Pinto es "consecuencia de la política caótica del Gobierno" central y ha remarcado que el Ayuntamiento ha tenido que decirle al Ejecutivo que ellos también "tienen que cumplir la ley".

"Es necesario un cambio en el gobierno de España para que esto no vuelva a pasar. Y el domingo tenemos que llenar de votos las urnas para que esto jamás no vuelva a pasar en España", ha arengado.

La empresa gestora, a la que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones encomendó la atención de los menores, ha presentado la documentación ante el Consistorio en la que reconoce su imposibilidad de adecuar el inmueble a los requisitos urbanísticos y de actividad asistencial.

Esta circunstancia supondrá el cese de funcionamiento en la fecha anunciada de un centro que abrió en marzo de este año en un chalet de unos 350 metros cuadrados situado en una zona residencial de la localidad.