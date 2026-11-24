Archivo - El concejal del Grupo Municipal Socialista Ignacio Benito durante el Pleno de Cibeles - PSOE/DIEGO VÍTORES - Archivo

El PP reivindica que Madrid nunca ha incinerado menos ni reciclado más y replica: "Cuando el dato es certero, el relato es embustero" MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Ignacio Benito ha comparado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, con el "gerente de una funeraria" por su gestión de los residuos, basada, a su juicio, en quemarlos o enterrarlos, mientras que el delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, ha reivindicado que nunca se ha incinerado menos ni reciclado más en la capital.

"Almeida utiliza en la gestión de residuos la estrategia del avestruz, esconde la cabeza y hace lo que mejor se le da, efectivamente, nada. Tenemos un alcalde que se parece al gerente de una funeraria. ¿Cómo trata los residuos que generamos? Quemando o enterrando", ha lanzado el socialista durante el Pleno de Cibeles.

Benito ha acusado al regidor de "carecer de ambición" para mejorar la ciudad al mantener en los presupuestos municipales de 2027 la misma previsión de residuos destinados a vertedero que en 2026, 530.000 toneladas, "ni un gramo menos", a lo que ha sumado la negativa del Gobierno municipal a poner fin a la incineración en Valdemingómez.

"Les da igual que esto afecte directamente a la salud de los cientos de miles de vecinos que vivimos en el radio de acción de la incineradora", ha censurado, al tiempo que ha reprochado a Almeida y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no se estudie el impacto sobre la salud de las emisiones procedentes de la incineración.

El socialista ha enmarcado esta "triple negativa" en un momento en el que el Gobierno municipal saca a los madrileños "más de 300 millones de euros" con una tasa de basuras "injusta y mal diseñada".

Asimismo, ha denunciado que sean los vecinos de Villa y Puente de Vallecas y Vicálvaro, los que, según ha defendido, más sufren las consecuencias de Valdemingómez, quienes tengan que afrontar las mayores subidas de la tasa en 2027.

"NUNCA UN ALCALDE SANGRÓ TANTO A LOS MADRILEÑOS"

Benito ha cuestionado qué ha mejorado en la ciudad desde que el Gobierno municipal ha asestado este "sablazo" a los madrileños y ha situado en un 39% el porcentaje de residuos que recicla actualmente Madrid, a 16 puntos del objetivo del 55% establecido para 2025 y a 26 puntos del 65% previsto para 2035.

"Madrid necesita apostar por el reciclaje, por la economía circular, fomentar la separación en origen y la reutilización de todos aquellos residuos que puedan tener una segunda vida", ha reivindicado.

En esta línea, ha reclamado recalcular la tasa para que paguen más quienes más generan y contaminan y actuar sobre las islas de contenedores de la capital, que ha calificado de "foco de suciedad, malos olores, ratas y cucarachas".

Finalmente, el socialista ha concluido su intervención recuperando unas palabras de Almeida de "seremos fascistas, pero sabemos gobernar". "Nunca un alcalde sangró tanto a los madrileños por tener la ciudad tan llena de mierda", ha espetado.

EL PP TIRA DE LOS DATOS Y DE LOS SOCIALISTAS DE MATARÓ Y ASTURIAS

Por su parte, Martínez Páramo ha criticado el "desconocimiento absoluto" de los socialistas sobre la gestión de los residuos y ha defendido que Madrid atraviesa una etapa en la que "menos se incinera, más se recicla" y se ha multiplicado la recogida separada.

Páramo ha optado por responder con una batería de preguntas al concejal socialista, empezando por unas declaraciones de la propia portavoz del PSOE en Cibeles, Reyes Maroto, sobre el cierre de la incineradora de Valdemingómez. "¿Considera usted que Reyes Maroto mentía cuando decía que no era posible engañar a los madrileños diciendo que la incineradora se podría cerrar?", ha interpelado.

Martínez Páramo ha contrapuesto las 330.000 toneladas que se incineraban en 2018 con las 276.000 actuales, así como el descenso del porcentaje de residuos destinados a incineración del 24% al 20% y de los enviados a vertedero del 48% al 40%. "¿Considera usted que es mejor reciclar el 39% de los residuos que cuando ustedes reciclaban el 28%, once puntos por debajo de lo que se hace ahora?", ha cuestionado.

En cuanto al impacto sobre la salud, Martínez Páramo ha esgrimido las conclusiones del informe de Madrid Salud encargado en 2019 no encontró evidencias de efectos sobre la salud derivados de la incineración.

El delegado ha aludido igualmente al uso de incineradoras en países europeos como Dinamarca, Suecia, Austria, Suiza, Noruega, Francia o Alemania para rebatir los argumentos del socialista.

"Le aconsejo que se estudie bien la materia ahora que se ha hecho cargo de ella, porque cuando el dato es certero, el relato es embustero", ha zanjado Martínez Páramo.