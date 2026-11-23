Archivo - Lazo rojo que simboliza la lucha contra el Sida. - CANAL SUR - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha denunciado este lunes el "veto" de PP y Vox a una declaración institucional elevada por los socialistas con motivo del Día Mundial del Sida, que se conmemora el próximo 1 de diciembre, a lo que el portavoz popular, Carlos Izquierdo, ha replicado que la iniciativa no pudo salir adelante porque se había superado el plazo de registro.

Así lo han trasladado los portavoces municipales en las ruedas de prensa previas al Pleno de Cibeles de este martes, donde Maroto ha lamentado que no haya sido posible alcanzar un consenso para conmemorar esta jornada y seguir trabajando en la visibilidad del VIH y la lucha contra el estigma.

"Hemos propuesto nosotros una declaración institucional por el Día Mundial del Sida, que la ha vetado Vox y el Partido Popular", ha afirmado la socialista, que ha insistido en que la iniciativa ha sido "rechazada" por los populares.

Por su parte, Izquierdo ha señalado que la propuesta fue abordada en la Junta de Portavoces, pero que, cuando llegó el momento de registrarla, ya se había superado el plazo establecido para presentar iniciativas al Pleno.

"Cuando hubo que registrar la declaración institucional ya estábamos fuera de fecha, porque todas las iniciativas tienen una fecha máxima de registro y, por lo tanto, no se ha podido llevar a cabo", ha explicado el portavoz del PP.

MÁS MADRID RESPALDÓ LA PROPUESTA SOCIALISTA

Desde Más Madrid, su portavoz, Rita Maestre, ha confirmado que su formación respaldó la propuesta de los socialistas. "Cuando el PSOE la propuso les dijimos que sí, que nos parecía razonable", ha señalado.

Maestre ha vinculado la falta de acuerdo con la ruptura de los consensos institucionales desde la entrada de Vox en el Ayuntamiento, una formación que, según ha criticado, "de forma sistemática elige quedarse fuera de ese consenso y hace gala de ello".

"Es una formación política que dice que rompe los consensos actuales tradicionales en cosas como la declaración por el Día del Sida o la violencia machista", ha censurado la portavoz de Más Madrid, que también ha responsabilizado a quienes "avalan" esas posiciones.