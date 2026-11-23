Archivo - Una mujer sujeta una pancarta durante una manifestación contra las violencias machistas, a 25 de noviembre de 2022, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

PSOE y Más Madrid han acusado este lunes al PP de acercarse a las posiciones de Vox en materia de violencia machista ante un nuevo 25N sin declaración institucional en el Ayuntamiento de Madrid, mientras que los populares han rechazado las críticas y han pedido a la izquierda que abandone el "partidismo" en la lucha contra la violencia de género.

Así lo han manifestado sus portavoces en las ruedas de prensa previas al Pleno ordinario de Cibeles, donde los grupos abordarán el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con distintas iniciativas y sin una declaración institucional consensuada, algo que no sucede desde 2018.

La portavoz socialista, Reyes Maroto, ha calificado de "broma de mal gusto" que se vaya a debatir conjuntamente las proposiciones de PP y Vox. "Vox y PP son lo mismo. Vox y PP, si gobiernan, van a gobernar contra las mujeres", ha afirmado Maroto, quien ha atribuido la ausencia de una declaración institucional al acercamiento de los populares a la formación de Santiago Abascal.

En este sentido, ha criticado el "veto" que, según ha asegurado, existe por parte de PP y Vox a las propuestas de declaración institucional y ha lamentado que en este mandato haya sido imposible alcanzar un acuerdo entre las formaciones políticas.

También la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha reprochado al PP que haya decidido situarse junto a quienes "rompieron los consensos" en materia de violencia machista tras la entrada de Vox en el Consistorio.

"El Partido Popular decidió jugar del lado de quien había roto esos consensos", ha sostenido Maestre, quien ha acusado a los populares de ir "retrocediendo en posiciones que ellos mismos habían defendido durante muchos años" hasta acabar "validando las posiciones negacionistas de la extrema derecha".

Para la portavoz de Más Madrid, la "mala noticia" es tanto la ruptura de los consensos como la decisión del PP de posicionarse junto a quienes, según ha denunciado, "niegan" la violencia contra las mujeres.

EL PP PIDE A LA IZQUIERDA ABANDONAR EL "PARTIDISMO"

Frente a estas críticas, el portavoz del PP, Carlos Izquierdo, ha negado que exista una propuesta conjunta con Vox y ha aclarado que las dos iniciativas, aunque se debatirán juntas por tratar sobre la misma materia, se votarán por separado.

"Son proposiciones diferentes, tratan sobre el mismo tema y se tratarán de forma conjunta, pero nosotros no hemos hecho una proposición conjunta con Vox, sino simplemente el debate será conjunto", ha precisado.

Izquierdo ha pedido a Maroto que deje de "lanzar bulos" y ha defendido que la propuesta de los populares está centrada en la protección de las víctimas de violencia de género y de los menores, con medidas para reforzar los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Justicia, los servicios sociales y la prevención a través de la educación.

El popular ha asegurado que le habría gustado que el 25N contara con una declaración institucional, pero ha responsabilizado a la izquierda de intentar hacer un "uso partidista" de esta cuestión.

"Es una proposición muy neutra, en la que todo el mundo cabe, sin dogmatismos ni sectarismos", ha defendido Izquierdo, quien ha pedido especialmente a Más Madrid y al PSOE que hagan "un esfuerzo por quitar el partidismo" de un asunto como la atención a las víctimas de violencia de género.

En este sentido, ha emplazado al resto de grupos a sumarse a la iniciativa de los populares al considerar que, si se aprobara por unanimidad, "a todos los efectos es como si fuera una declaración".

PSOE Y MÁS MADRID LLEVARÁN SUS REIVINDICACIONES AL PLENO

Más allá del desencuentro por el 25N, el PSOE aprovechará el Pleno para reclamar al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que retire el nuevo modelo de Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM), al considerar que supone un retroceso en la protección de las víctimas de violencia machista.

"Señor Almeida, con la seguridad de las mujeres víctimas de violencia machista no se juega", ha advertido la socialista, quien ha reivindicado que "no bastan los minutos de silencio, tampoco las campañas de sensibilización del 25 de noviembre". "Hay que proteger a las mujeres todo el año", ha añadido.

Por su parte, Más Madrid defenderá una proposición que relaciona la violencia machista con la crisis de vivienda, al considerar que la falta de alternativas habitacionales obliga en ocasiones a las mujeres víctimas a seguir conviviendo con sus agresores.

La formación reclamará la aplicación del conocido como 'decreto Maricarmen', la ampliación de los recursos municipales de alojamiento protegido para víctimas de violencia de género y la paralización de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional promovidos por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).