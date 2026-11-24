Decenas de personas durante la manifestación de educación convocada frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). La manifestación se enmarca en las jornadas de huelga indefinida que asume la - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha justificado la "detención legítima" de un docente en el marco de la huelga de educación por el delito de desobediencia, lo que ha sido contestado por el concejal de Más Madrid Nacho Murgui, con camiseta verde de apoyo al profesorado, comparando los ataques que ha hecho el PP a este colectivo con cartelería de propaganda nazi.

Murgui ha llevado al Pleno de Cibeles una pregunta sobre la detención el pasado 5 de noviembre por parte de la Policía Municipal de "un profesor madrileño que se manifestaba pacíficamente en defensa de la educación pública y que fue innecesariamente derribado y sometido". "Para dejarlo claro, todo mi apoyo a la Policía Municipal frente a los que se saltan las normas, los que usan la violencia y los que lo jalean", ha replicado la delegada de Seguridad.

El edil de Más Madrid ha utilizado su turno de palabra para afear al equipo de José Luis Martínez-Almeida su condena a "pancartas, un cuchillo de cocina y un tarro de humus, pero permanece en silencio ante un arsenal de armas de fuego incautado a los terroristas de derechas", en alusión a Núcleo Nacional, porque "claro que un cuchillo de cocina y un tarro de humus pueden servir para herir a alguien o para hacerse un bocadillo, igual que un fusil de asalto de un servicio como la Policía Municipal puede servir para garantizar la seguridad vial en el entorno escolar o para derribar y movilizar y detener a un profesor en una manifestación".

Nacho Murgui ha cuestionado que "no hubiese policía suficiente para garantizar la seguridad en muchos de los coles de la capital, pero sí para derribar, para aplastar contra el suelo y detener a un profesor que había señalado la presencia de personas embozadas en la manifestación, personas embozadas en la manifestación que a la postre resultaron ser policías".

Murgui ha explicado que para atacar a los docentes en huelga primero hay que crear un contexto por parte del PP, esto es, que "cualquier colectivo que se movilice por sus derechos tiene que ser previamente señalado, deshumanizado y criminalizado". Eso le ha llevado a sacar en el Pleno un cartel de propaganda nazi contra el pueblo judío, al que compara con una araña, y las críticas de dirigentes 'populares' como la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que ha calificado a los docentes en huelga de comportarse como "garrapatas".

"¿Ven ustedes el paralelismo? La táctica es la misma, deshumanizar al adversario llamándolo parásito presentándolo a un trabajador que aporta a la sociedad y que es sujeto de derecho como un parásito al que hay que quitarse de encima", ha argumentado Murgui, que ha criticado además que la Comunidad no se siente con el profesorado y, en su lugar, les ha "insultado, reprimido, amenazado" y detenido. El edil de Más Madrid cree que no hay diálogo porque en el PP "son más de caseros, de toreros y de socimis que de maestros".

Inma Sanz ha puesto en duda las palabras de protesta pacífica de Murgui, ha quien ha acusado de ser "más de algarada callejera, que es donde siempre se ha sentido cómodo de verdad, eso y muchas camisetas, de todos los colores posibles".

También le ha acusado de "despreciar e insultar" a la Policía Municipal dentro de su "obsesión" contra estos profesionales. "Ahora vienen aquí a hablar de una detención violenta cuando sabe que radicalmente es falso", ha espetado.

La vicealcaldesa ha explicado que durante la concentración del 5 de noviembre la Policía Municipal estaba a cargo del tráfico. "Un grupo de manifestantes se saltó el perímetro de seguridad de la Policía Nacional para cortar la circulación en Cedaceros con Alcalá. Los agentes de la Policía Municipal intervinieron para desbloquear el tráfico, como es su obligación", ha detallado.

"Un hombre que entorpecía la salida de vehículos se negó a retirarse de manera repetida y fue el único que persistió en esa actitud. Los agentes trataron de desplazarlo. Él se resistió, forcejeó y se negó a identificarse de manera agitada, como dice el literal del atestado. En todo momento trató de impedir la labor policial con una resistencia desproporcionada y cada vez más intensa forcejeando con los agentes, braceando y dando patadas, ejerciendo una resistencia grave y activa para impedir la actuación legítima de los agentes", ha continuado Inma Sanz.

Terminó ·causando la caída de varias motos que estaban allí ubicadas y la lesión de uno de los agentes, que tuvo que ser atendido. Por cierto, el agente está bien, señor Murgui. Se les detuvo, por lo tanto, por desobediencia y por resistencia. Por cierto, otro manifestante lanzó gas pimienta contra los agentes, como ha quedado reflejado en el atestado policial. ¿Merece alguna condena?", ha preguntado a Más Madrid.

La vicealcaldesa ha defendido el derecho a manifestarse pero "lo que no hay derecho es a vulnerar los derechos del resto de las personas, a atentar contra agentes de la autoridad, a destrozar el patrimonio histórico o arruinar a los comerciantes, como se ha visto en la acampada ilegal de Sol durante seis semanas".

"Contra eso actúa de manera legítima la Policía dentro de la más estricta legalidad y en defensa de la libertad de todos. Así que mi total respeto también a los que se manifiestan por cualquier causa que entiendan que es necesario defender de forma pacífica y mi total repulsa a quienes quieren incendiar nuestras calles, a quienes quieren impedir el ejercicio de los derechos de todos", ha contestado Sanz.

En este punto ha remarcado su "total condena a los dirigentes políticos que hacen soflamas para que no haya paz en la calles o que amenazan a sus adversarios políticos con que no van a poder volver a andar con normalidad, como ha hecho Manuela Bergerot (Más Madrid) de nuevo en la Asamblea de Madrid", ha terminado.