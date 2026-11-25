El secretario general del PP de Madrid y senador, Alfonso Serrano - CANAL 33

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid y senador, Alfonso Serrano, ha puesto como modelo de gestión el que lleva a cabo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y ha asegurado que la Comunidad de Madrid ya aplica 90 de las 249 medidas incluidas en el programa electoral de Alberto Núñez Feijóo para las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre. Según ha explicado, esas 90 medidas corresponden a competencias compartidas con las comunidades autónomas.

En una entrevista este martes en Canal 33 TV de Madrid, recogida por Europa Press, Serrano ha explicado que estas medidas abarcan cuestiones relacionadas con el apoyo a la natalidad y las familias, las rebajas fiscales, el emprendimiento y la eliminación de burocracia. "Nos sentimos orgullosos de ser un referente también de eso", ha afirmado, antes de destacar que las políticas madrileñas sirven de referencia tanto dentro como fuera de la región.

El dirigente popular también ha reivindicado el peso económico de Madrid, que, según ha señalado, representa ya el 20% del PIB nacional, y ha rechazado que esta situación responda exclusivamente a su condición de capital de España. En este sentido, ha defendido el trabajo realizado durante los últimos años y ha puesto como ejemplo la gestión municipal del PP, que gobierna en numerosas localidades de la Comunidad.

Preguntado por la posibilidad de que dirigentes madrileños se incorporen a un futuro Gobierno de Feijóo, Serrano se ha mostrado convencido de que el líder popular recurrirá a responsables políticos de la región, como ya hicieron anteriores presidentes del Gobierno del PP. "Madrid es garantía en los fichajes", ha asegurado.

Sobre su posible incorporación al Ejecutivo, ha afirmado que sus aspiraciones políticas están "más que colmadas" tras haber sido diputado autonómico, portavoz parlamentario, secretario general del PP de Madrid y senador, y ha asegurado que mantiene un compromiso "eterno" con la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

PIDE UNA MAYORÍA AMPLIA Y NO DESCARTA PACTAR CON VOX

En cuanto a las posibles alianzas tras las elecciones, Serrano ha defendido que el PP debe aspirar a obtener el mayor respaldo electoral posible para que Feijóo tenga "las manos lo más libres" posible a la hora de desarrollar su programa, aunque ha admitido la posibilidad de depender puntualmente de otras formaciones.

"La manera de tener las manos libres es que tengas un respaldo electoral y parlamentario importante", ha señalado, antes de recordar que el PP ya gobierna en coalición con Vox en numerosos ayuntamientos madrileños.

"En la Comunidad de Madrid llevamos toda la legislatura gobernando en 30 municipios con Vox, en coalición con Vox. ¿Y dónde está el problema?", ha planteado, añadiendo que en otros 85 municipios los populares gobiernan en solitario.

Asimismo, ha rechazado las críticas de la izquierda a los pactos con Vox y ha sostenido que en ninguno de esos municipios se ha producido "ningún tipo de retroceso social ni de derechos", acusando a sus adversarios de utilizar "excesos para generar miedo en la ciudadanía".

DEFIENDE LA POLÍTICA DE VIVIENDA DE AYUSO

En materia de vivienda, Serrano ha defendido la gestión de la Comunidad de Madrid y ha asegurado que es la región que más vivienda protegida ha impulsado en los últimos cuatro años, aunque ha reconocido que las actuaciones realizadas no son suficientes.

También ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por su política de vivienda y ha reprochado a los ayuntamientos gobernados por el PSOE en Madrid que no hayan impulsado vivienda protegida, según ha afirmado, durante los últimos diez años.

"Hay que liberar suelo, hay que construir vivienda y hay que dar seguridad a los propietarios", ha reclamado el senador, al tiempo que ha defendido que esas medidas permitirían sacar al mercado viviendas actualmente vacías.

Por otra parte, ha criticado la política energética del Gobierno central, a la que ha calificado de "miope", y ha denunciado que la falta de capacidad energética está dificultando nuevos desarrollos urbanísticos e inversiones industriales en la región, especialmente en el sector de los centros de datos.

En la recta final de la campaña, Serrano ha expresado su convencimiento de que el PP ganará las elecciones y ha asegurado que la principal duda es "por cuánto va a ganar" Feijóo, mientras ha acusado al PSOE de desarrollar una "campaña ficticia de remontada".

También ha destacado la implicación de Díaz Ayuso y de los alcaldes madrileños en estos comicios, que ha considerado más importantes que las próximas elecciones autonómicas. "Da igual lo que ocurra en mayo si no somos capaces este domingo de echar a Pedro Sánchez", ha afirmado.

Finalmente, ha pedido una movilización masiva del electorado popular y ha recordado que unos pocos escaños pueden resultar decisivos para la formación del próximo Gobierno. "Que no nos arrepintamos el día 30 de que nos ha faltado uno o dos diputados", ha concluido el secretario general del PP de Madrid.