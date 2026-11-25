Alfonso Serrano y Jose Antonio Sánchez en su visita al centro de control de Metro Madrid - PARTIDO POPULAR DE MADRID

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha llamado este martes a mantener una "vigilancia permanente" de cara a las elecciones generales del domingo y ha reprochado al Gobierno central que pida "confianza en un sistema chapucero".

Así lo ha afirmado en una visita al centro de control de Metro de Madrid, en la que ha puesto el foco en los "errores" en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y el voto por correo de cara a los comicios del 29N.

"Nos está pidiendo confianza en el Gobierno el mismo presidente que llegó al poder en su partido haciendo trampas a sus compañeros en las primarias con urnas de cartón, metiendo votos en urnas de cartón y escondiendo urnas detrás de biombos", ha lanzado Alfonso Serrano, al tiempo que ha criticado que se acuse al PP de "querer soltar bulos" sobre el voto por correo.

Asimismo, ha hecho alusión a un reciente debate electoral en la televisión de Aragón en el que, según ha señalado, se habría descubierto a un participante socialista utilizando un teléfono móvil. "Si en cosas tan sencillas como hacer trampas en un debate o para hacer trampas en sus propios partidos son capaces de eso, ¿de qué no será capaz el gobierno de Pedro Sáenz con tal de mantenerse en el poder?", ha cuestionado.

Es por ellos, que el secretario general de los 'populares' madrileños ha pedido a la mayoría social de la Comunidad de Madrid que no se quede en casa y acuda a votar. "Lo que no podemos es permitirnos el lujo como sociedad, como región y como país de seguir aguantando cuatro años más de un Gobierno que lo que pretende es cambiar nuestro régimen y cambiar el Estado de Derecho", ha afirmado.

Por último, Serrano ha animado a los madrileños que quieran poner fin al actual Gobierno a acudir a las urnas y votar "masivamente" al PP y a la candidatura encabezada por Alberto Núñez Feijóo.

Según ha afirmado, esta es "la única manera" de "echar" a Pedro Sánchez y pase a la oposición. Asimismo, ha deseado que el presidente del Gobierno ponga fin a su carrera política y que no se vuelva a hablar de él "más que en las páginas de tribunales de los medios de comunicación".