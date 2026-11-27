Tren Mágico de Metro con los ayudantes de Papá Noel asomados por las puertas. - LA COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tren Mágico de Metro, inspirado este año en el cuento 'El Viaje de Rombo', recorrerá la Línea 3 del suburbano durante la Navidad con decoración e iluminación especial navideña y con Papá Noel y sus ayudantes o los pajes reales entre sus pasajeros.

En esta ocasión, el diseño está inspirado en el cuento infantil 'El viaje de Rombo', editado por la compañía para enseñar a los niños el funcionamiento y uso seguro del suburbano a través de las aventuras de un monstruo en la estación de Cuatro Caminos.

Cada coche, que contará con iluminación con luces LED y decoración especial tanto en el interior como en el exterior, mostrará una escena diferente con Rombo y sus amigos. En declaraciones a los medios, Sonia Casado Martín, responsable de la División de Marca y Cliente de Metro, ha destacado que esta iniciativa está "muy enfocada a los niños" de una forma lúdica y educativa.

Además, durante los fines de semana el recorrido del tren contará con la animación de Papá Noel y sus ayudantes, que repartirán caramelos entre los niños viajeros, durante los viernes, fines de semana y festivos hasta el 24 de diciembre. Desde el 26 y hasta el 5 de enero, los protagonistas serán los pajes de los Reyes Magos.

Metro informará diariamente en sus perfiles de redes sociales sobre el recorrido y los horarios aproximados para facilitar que los viajeros puedan disfrutar de esta experiencia.

El acto de presentación del Tren Mágico de Metro ha tenido lugar este viernes en la estación de Metro de Embajadores y se había anunciado la presencia del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García Gómez. En el marco de la huelga educativa en Educación Infantil, un grupo de 13 profesores, con camisetas amarillas en defensa de la educación pública, ha subido a bordo del convoy y ha coreado "para Navidad, un complemento salarial".

También han subido por primera vez al convoy usuarios como Lorena, que ha afirmado que le "encanta" la decoración, aunque en su opinión, considera que "le falta más luces". "Siempre es un gusto subirse al de Navidad", ha enfatizado. Iñigo, por su parte, que ya había visto anteriormente el tren, ha señalado que "está muy bien decorado" y ha subrayado especialmente que se repartan caramelos.

ACTIVIDADES E INICIATIVAS EDUCATIVAS

Asimismo, el tren acogerá una nueva edición de AulaMetro Navidad, dirigida a alumnos de primero, segundo y tercero de Educación Primaria. Así, cerca de 2.000 escolares participarán hasta el 21 de diciembre en una actividad que comenzará en la estación de El Casar y continuará a bordo del convoy hasta Almendrales.

También dentro de su programación navideña, los museos y espacios de Metro ampliarán sus jornadas de apertura. El Museo de los Caños del Peral, situado en la estación de Ópera, mostrará un nacimiento monumental diseñado por la Asociación de Belenistas de Madrid, con figuras de gran formato de la Escuela de Olot. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.

Además, la Nave de Motores de Pacífico ofrecerá una exposición de dioramas navideños y una réplica histórico templete de acceso a la estación de Gran Vía. Este espacio acogerá también, el 18 de diciembre a las 19.30 horas, una actuación de Jazz Sisters. Al día siguiente, a la misma hora, el Museo de los Trenes Históricos de Chamartín celebrará un concierto coral navideño para todos los públicos.

La compañía metropolitana completará su programación con la participación en la Cabalgata de Reyes del 5 de enero. Asimismo, su tienda pone a disposición de los usuarios una colección especial de productos navideños, encabezada por el tradicional jersey de Navidad, que este año presenta un diseño "renovado".