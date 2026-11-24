El festival Vallekas Negra celebra sus cinco años convocando un nuevo concurso literario - VALLEKAS NEGRA

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El festival Vallekas Negra celebrará su quinto aniversario del 22 al 28 de febrero de 2027 con la creación del primer Premio Vallekas Negra de Novela, que reconocerá la mejor obra del género 'noir' o social publicada durante 2026, con especial atención a aquellas que aborden las injusticias y desigualdades sociales.

La cita literaria, que volverá a tener como sede el Ateneo Republicano de Vallekas, busca con este nuevo galardón impulsar la creación cultural en los barrios y dar visibilidad tanto a escritores como a editoriales independientes, según ha informado la organización en un comunicado.

Al premio podrán optar obras escritas originalmente en castellano o traducidas a esta lengua y publicadas por primera vez entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, independientemente de la nacionalidad de sus autores o editoriales.

El certamen valorará especialmente aquellas novelas que utilicen la narrativa como herramienta de denuncia social, contribuyan a visibilizar injusticias y desigualdades y destaquen por su calidad literaria, originalidad y solidez narrativa. También prestará especial atención a las propuestas de editoriales independientes y proyectos culturales alejados de los grandes grupos empresariales.

Cualquier lector, autor o editorial podrá presentar una candidatura hasta el 10 de enero de 2027, facilitando el título de la obra, el nombre de su autor y la editorial a través del correo electrónico vallekasnegra@gmail.com o del formulario habilitado por la organización.

El galardón consistirá en un diploma acreditativo y un trofeo conmemorativo, que se entregarán durante el acto de clausura del festival. La persona premiada deberá recogerlo presencialmente o designar a un representante autorizado.

"Con esta quinta edición queremos seguir haciendo crecer Vallekas Negra y reforzar su vínculo con el barrio. Por eso, además de mantener nuestro concurso de relatos, hemos querido dar un paso más con la creación de un premio de novela publicada que reconozca el trabajo de escritores y editoriales que apuestan por la literatura negra y social", ha señalado el coordinador del festival, Ignacio Marín.

En este sentido, ha defendido que el encuentro continúe siendo "un espacio abierto a la participación, al descubrimiento de nuevos talentos y a la reivindicación de la cultura como herramienta de transformación social".

UN CONCURSO DE RELATOS CON VALLECAS COMO ESCENARIO

Por otro lado, Vallekas Negra convocará la cuarta edición de su concurso de relatos cortos, dirigido a mayores de 18 años de cualquier nacionalidad que presenten obras originales e inéditas escritas en castellano y de temática negra o social.

Los textos deberán tener una extensión de entre tres y ocho folios y cada participante podrá presentar un único relato. El certamen concederá, además, una mención especial a la historia mejor ambientada en Vallecas, con el objetivo de fomentar la creación literaria vinculada al barrio.

Los originales podrán enviarse hasta el 10 de enero de 2027 al correo electrónico del festival, en dos archivos PDF separados, uno con el relato sin datos personales y otro con la información del autor y la declaración de originalidad. También podrán entregarse físicamente en el Ateneo Republicano de Vallekas.

El jurado, integrado por miembros de un club de lectura del barrio, dará a conocer su fallo durante la celebración del festival. El relato ganador recibirá un lote de libros, mientras que los tres finalistas obtendrán un diploma honorífico.

CINCO AÑOS DE LITERATURA NEGRA Y SOCIAL EN VALLECAS

Vallekas Negra nació con el objetivo de acercar la cultura a las calles de Vallecas y dar voz tanto a escritores consagrados como a autores noveles de un género estrechamente vinculado a la crítica y la denuncia social.

A lo largo de sus cuatro ediciones anteriores, el festival ha contado con la participación de escritores como Leonardo Padura, Teresa Aranguren, Juan Madrid, Alicia Giménez Bartlett, Manuel Rivas y Berna González Harbour, entre otros.