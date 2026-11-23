La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, en un mitin en Móstoles. - VOX MADRID

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha criticado este lunes "el abandono" del sur de Madrid y ha advertido de que el 29 de noviembre, día de las elecciones generales, está "en juego" la seguridad, la libertad y la prosperidad".

Así lo ha reivindicado la portavoz, en declaraciones remitidas a los medios, desde un mitin en Móstoles donde además ha sostenido que el sur de Madrid ha sido "abandonado" por "los partidos de siempre" y está sufriendo "especialmente las consecuencias de las políticas de fronteras abiertas impulsadas durante décadas".

Además, ha puesto el foco en que el sur de Madrid está sufriendo "el colapso de los servicios públicos, el encarecimiento de la vivienda que impide a los jóvenes independizarse y la inseguridad en las calles".

Ante esta situación, Pérez Moñino ha asegurado que Vox está poniendo todos "sus esfuerzos para acabar con estos problemas" y ha hecho un llamamiento a todos los madrileños y españoles para que acudan "masivamente" a las urnas el próximo 29 de noviembre. "Cuánto más Vox, menos PSOE", ha sostenido.