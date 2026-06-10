El 70% de los conductores reconoce gastos imprevistos relacionados con su coche, según Amovens

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MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 70% de los conductores teme gastos imprevistos relacionados con su coche, casi el mismo porcentaje que supera los 200 euros de gasto mensual, según el primer estudio sobre hábitos de movilidad y uso del coche en España en 2026 que ha lanzado Amovens.

Estos porcentajes consolidan el automóvil como una de las principales fuentes de incertidumbre financiera para muchos hogares.

De su lado, entre quienes no tienen vehículo en propiedad, solo el 19% prevé adquirir uno en el futuro, un dato que apunta a una transformación estructural en la relación con la propiedad. Este perfil combina el transporte público con el acceso puntual al coche, especialmente para ocio y escapadas (48,1%), lo que refuerza un modelo de movilidad basado en el uso bajo demanda.

En este contexto, el alquiler de coches entre particulares gana relevancia como una alternativa cada vez más integrada en los nuevos hábitos de movilidad. El 72% de la población ya conoce este modelo, utilizado principalmente para viajes y escapadas (81%), aunque también empieza a consolidarse para necesidades cotidianas.

La flexibilidad (62%), el precio competitivo (58%) y la posibilidad de acceder a un vehículo solo cuando se necesita se sitúan entre los principales factores de adopción.

Además, el 71% de los usuarios afirma que incrementaría su uso si existieran incentivos públicos o una mejor integración con el transporte público, lo que apunta al potencial de estos modelos dentro de una movilidad más conectada, eficiente y complementaria.

UN CAMBIO DE PERCEPCIÓN DEL COCHE EN ESPAÑA

"Estamos viendo un cambio claro en la relación de los españoles con el coche. La propiedad ya no es imprescindible para muchos usuarios, que priorizan cada vez más el acceso flexible y el uso real del vehículo frente a asumir los costes y responsabilidades de tenerlo en propiedad", explica el consejero delegado de Amovens, Alberto Bajjali, quien añade que la movilidad evoluciona hacia un modelo más racional y flexible, donde las personas buscan soluciones que se adapten mejor a sus necesidades cotidianas y les permitan optimizar costes sin renunciar a la comodidad.

El análisis muestra una transformación progresiva del modelo de movilidad en España, donde el coche mantiene su relevancia, pero pierde centralidad como propiedad indispensable frente a modelos de acceso más flexibles.

"El sistema evoluciona hacia un escenario híbrido en el que conviven propiedad, uso puntual y movilidad compartida, impulsado por la búsqueda de eficiencia, flexibilidad y optimización del coste", resumen Amovens.