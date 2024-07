Anfac nombra este viernes al sustituto de Wayne Griffiths como presidente de la asociación

El director de estrategia de Grupo Renault, Josep Maria Recasens, se perfila como el candidato para ocupar el puesto



La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) reunirá este viernes a los miembros de su junta directiva y a la asamblea general para decidir quién ocupará el puesto de presidente de la asociación, tras la dimisión el pasado mes de junio del cargo por parte del consejero delegado de Seat/Cupra, Wayne Griffiths, "ante la inacción del Gobierno en favor de la electrificación en España".

El director general de la asociación, José López-Tafall, avanzó a principios de este mes, en la presentación del Informe Anual 2023 de Anfac, que este viernes 19 de julio se votará la designación de un nuevo presidente de la asociación, ya que para Anfac era importante que se escogiera a un sustituto a Griffiths "antes del verano".

El nombre que más ha sonado como probable para ocupar el cargo como sustituto de Griffiths en el puesto, y ante el descarte de otras opciones, es el del director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Grupo Renault, José María Recasens, según apuntan a Europa Press en fuentes del sector.

Recasens ocuparía la silla en la que ya había estado antes un miembro directivo del grupo francés de automoción, cuando el entonces consejero delegado de Renault, José Vicente de los Mozos, fue nombrado presidente en 2018 y asumió el cargo durante cuatro años, hasta que a inicios de 2022 ocupara Griffiths.

José María Recasens, quien es ingeniero con especialidad en organización industrial por la Universidad de Girona (España), y tiene un máster en ingeniería de automoción por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y 'MBA' por la escuela de negocios Esade, se incorporó a Seat en 2002 y ocupó diversos puestos en los ámbitos de I+D, planificación de producto y gestión de proyectos internacionales, antes de ser nombrado director de Estrategia, secretario general y director de Asuntos Públicos de la marca.

En junio de 2021 se incorporó al Grupo Renault como SVP, Strategy and Business Development, en la que acompañó la implementación de la estrategia 'Renaulution'. Su puesto depende directamente del consejero delegado de Grupo Renault, Luca de Meo.

En 2023, asume la dirección del negocio en la Península Ibérica y es nombrado director de Estrategia del grupo y pasa a formar parte del equipo directivo, que sustituye al consejo de administración (CDA) y al comité de dirección corporativa (CDC).

RELACIONES CON EL GOBIERNO Y ACELERAR LA ELECTRIFICACIÓN

El nuevo presidente de Anfac tendrá como retos retomar las relaciones con el Ejecutivo para impulsar la estrategia de electrificación en España.

A pesar de que Griffiths confesó sentirse "decepcionado" en su carta de dimisión por la inacción del Gobierno en este ámbito, el director general de Anfac, José López-Tafall afirmó que en realidad, las relaciones con el Ejecutivo "siempre han sido buenas".

"Yo diría que son excepcionalmente buenas, tenemos una buena intervención con el Gobierno y eso no significa que no haya desencuentro. Wayne Griffiths, todavía presidente de Anfac, lo explicó claramente. Yo recuerdo en la carta, creo que quedó muy claro, habló de falta de agilidad en las medidas y de falta de reacción, y esto no es nuevo, lo hemos dicho hace mucho tiempo", señaló.

Tras la salida de Griffiths, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, dijo que la dimisión del consejero delegado de Seat/Cupra del puesto era "un toque de atención que tenemos que tener presente".

UN TOQUE DE ATENCIÓN

Unas semanas después, el Gobierno anunció tanto la prórroga como una inyección de hasta 350 millones de euros más al programa Moves III para la adquisición de vehículos eléctricos. El Moves III finalizaba el 31 de julio, y su caducidad era una de las cuestiones que Wayne Griffiths anotó en su carta de dimisión.

El nuevo presidente de Anfac deberá ejecutar asimismo la hoja de ruta 2023-2025 presentada por la asociación para impulsar el mercado de vehículos electrificados y el desarrollo de su producción, en un momento en el que en España y en Europa cae la demanda de estos vehículos y en el que su cuota de mercado en 2023 fue del 12%.