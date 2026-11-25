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MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proveedor global de soluciones tecnológicas para el interior del automóvil Antolin cerró los nueve primeros meses de 2026 con un beneficio neto atribuible de 24,4 millones de euros, frente a las pérdidas de 32,6 millones registradas en el mismo periodo del año anterior, según ha informado este miércoles la compañía.

La entrada de pedidos mantuvo su evolución, hasta alcanzar los 3.000 millones de euros, mientras que los ingresos se situaron en 2.545 millones de euros, un 9,3% menos interanual y un 5% menos en términos comparables, condicionados por el impacto de las desinversiones, el efecto divisa, la menor contribución del negocio de utillaje y un entorno sectorial complejo en el que la producción mundial de vehículos ligeros cayó un 0,7% hasta septiembre, con 67,8 millones de unidades.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 185 millones de euros (frente a 236 millones un año antes), con un margen del 7,3%, mientras que el Ebitda 'run-rate' -que excluye costes extraordinarios e incorpora las sinergias del Plan de Transformación- se situó en 216 millones de euros, con un margen del 8,5%.

Al cierre de septiembre, la firma contaba con una liquidez de 250 millones de euros y una deuda financiera neta de 1.137 millones, tras registrar un consumo de caja de 100 millones por la salida estacional de capital circulante que espera revertir en el cuarto trimestre.

Por áreas geográficas y de negocio, Europa y resto del mundo facturaron 1.307 millones de euros (-3,9% comparable) y Asia 334 millones (-18,9% comparable), mientras que en Norteamérica las ventas de componentes aumentaron un 2,7% en términos comparables y su margen Ebitda subió hasta el 11,8%.

Por divisiones, Technology Solutions elevó sus ingresos un 14,4% comparable, hasta 371 millones (con un margen Ebitda del 16,7%), frente al descenso del 7,8% comparable de Product Systems, hasta 2.171 millones, con una evolución más débil en los negocios de 'Doors' y 'Cockpits' en Europa y Asia.

De cara al conjunto del ejercicio, Antolin mantiene su previsión de alcanzar unos ingresos de entre 3.400 y 3.500 millones de euros y un margen Ebitda 'run-rate' en torno al 9%.

En paralelo, la compañía continúa avanzando en su estrategia para reforzar su posición financiera y mantiene conversaciones con un comité de tenedores de sus bonos con vencimiento en 2028 y 2030 para lograr una recapitalización consensuada que aborde su deuda existente y refuerce su balance, tras haber alcanzado previamente un acuerdo con sus principales bancos acreedores.