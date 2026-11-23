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MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Platform LLC, filial de Ford, ha firmado este lunes un acuerdo para realizar una inversión minoritaria en Revolution Space, empresa estadounidense del sector aeroespacial y la defensa, con el fin de apoyar la expansión de la capacidad industrial de la compañía para fabricar naves espaciales.

Gracias a las capacidades de fabricación de Ford, las empresas se han asociado para industrializar a gran escala la próxima generación de naves espaciales de Revolution Space, lo que permitirá llevar a cabo nuevas misiones dinámicas y crear constelaciones más numerosas.

El mercado espacial se está industrializando rápidamente, y sectores como las comunicaciones, la navegación y la observación de la Tierra están generando una demanda significativa de sistemas espaciales y de lanzamiento a gran escala.

La experiencia industrial de Ford radica en la fabricación a gran escala de productos complejos y de alta ingeniería. "A medida que los programas de satélites pasan de la fabricación artesanal a una producción automatizada, repetible y de mayor volumen, Ford se encuentra en una posición ideal para proporcionar a Revolution Space las capacidades de diseño, ingeniería, fabricación y cadena de suministro necesarias para construir y ampliar la producción de satélites", ha explicado la compañía.

Esta inversión aumentará la capacidad de Revolution Space para operar desde la órbita terrestre muy baja hasta la altitud geosincrónica, pasando por el espacio cis-lunar y más allá.

El cierre de la operación está sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre, incluida la obtención de las autorizaciones reglamentarias necesarias, y las compañías no han revelado los términos financieros del acuerdo.

La inversión de Ford forma parte de su estrategia de diversificarse mediante la inversión en negocios con un sólido potencial de crecimiento y rentabilidad, que sean menos cíclicos y en los que Ford cuente con una ventaja competitiva.

"El punto fuerte de Ford es fabricar productos complejos en grandes volúmenes, algo que requiere el creciente mercado de los satélites actual. Convertirnos en socios de Revolution Space y trabajar para industrializar y ampliar su tecnología avanzada para el espacio supone una oportunidad emocionante para diversificar nuestro negocio en un mercado atractivo y de alto crecimiento", ha afirmado el director de estrategia de Ford, Marin Gjaja.

Por su parte, el presidente del consejo de administración de Revolution Space, Daniel S. Goldin, ha señalado que esperan con "interés" asociarse con Ford Motor Company para industrializar los sistemas de Revolution Space con el fin de llevar a cabo una amplia gama de misiones en todos los regímenes orbitales en el futuro.