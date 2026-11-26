Iveco lanza una nueva batería para sus autobuses eléctricos, con hasta 100 km más de autonomía - IVECO
La marca prevé iniciar las primeras entregas durante el segundo trimestre de 2027 MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
Iveco BUS ha presentado una nueva generación de baterías NMC (níquel, manganeso y cobalto) para sus autobuses eléctricos urbanos e interurbanos, con las que ofrecerá hasta 100 kilómetros adicionales de autonomía y la posibilidad de ampliar la garantía de estos componentes hasta un máximo de 15 años.
Las primeras entregas están previstas para el segundo trimestre de 2027, según ha informado la firma.
La nueva tecnología estará disponible para los modelos de la compañía E-WAY y Crossway ELEC de gran capacidad, incluida la versión de piso bajo.
Según ha explicado la compañía, las baterías mantienen las mismas dimensiones que la generación anterior, pero incorporan una densidad energética aproximadamente un 15% superior.
Además, la capacidad de cada paquete aumenta hasta los 80 kWh, frente a los 69 kWh anteriores, gracias a un diseño optimizado y a la incorporación de módulos mejorados.
Este avance permitirá a los operadores adaptar con mayor precisión la configuración energética de los vehículos a las necesidades de sus rutas.
En el caso de la gama urbana E-WAY, los autobuses podrán equipar entre cuatro y nueve paquetes de baterías, con una capacidad total de entre 320 y 720 kWh, en función de si se trata de versiones midibús, estándar o articuladas. En los modelos de 12 metros, la nueva generación permitirá alcanzar hasta 100 kilómetros adicionales de autonomía.
Por su parte, el Crossway Low Entry ELEC podrá incorporar entre cuatro y siete módulos, con una capacidad total de entre 320 y 560 kWh y hasta 100 kilómetros más de autonomía. El Crossway ELEC contará con configuraciones de entre tres y seis módulos, que ofrecerán una capacidad total de entre 240 y 480 kWh.
AHORRO DE HASTA EL 17% EN EL COSTE TOTAL DE PROPIEDAD
La modularidad de las nuevas baterías permitirá a los operadores ajustar la capacidad energética a las distancias recorridas y a las características de cada servicio.
De este modo, en determinadas aplicaciones será posible alcanzar la misma autonomía con un paquete de baterías menos, lo que también permitirá aumentar la capacidad de pasajeros.
Iveco BUS señala que esta reducción, junto con la posibilidad de evitar la sustitución de las baterías a mitad de la vida útil del vehículo, puede suponer un ahorro de hasta el 17% en el coste total de propiedad (TCO) del modelo GX 337 ELEC durante 15 años de funcionamiento.
La compañía también ofrece la posibilidad de ampliar la garantía de las baterías hasta los 15 años, una opción con la que busca mejorar la previsibilidad de los costes de explotación y facilitar la planificación económica de los operadores de transporte.