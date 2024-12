Jaguar presenta el Type 00, el primer prototipo eléctrico tras la renovación de la marca

El nuevo modelo usará la arquitectura eléctrica JEA y pretende alcanzar una autonomía de hasta 770 kilómetros

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Jaguar ha presentado este martes el primer prototipo del que será su nuevo modelo eléctrico tras la renovación de la imagen de la marca, el Type 00 (pronunciado en inglés 'Type Zero Zero').

Este vehículo usará la arquitectura eléctrica específica 'JEA' (Jaguar Electric Architecture) y pretende alcanzar una autonomía de hasta 770 kilómetros (WLTP) o 692 kilómetros (EPA), así como cargar el equivalente a 321 kilómetros en tan solo 15 minutos.

Jaguar explica sobre el nombre que el prefijo Type sirve de conexión con el legado de la marca y crea un vínculo con modelos como el E-Type. El primer cero alude a las emisiones del tubo de escape, mientras que el segundo se refiere al "coche cero" del nuevo linaje de la marca.

El prototipo de diseño, lanzando en la Miami Art Week en EE.UU., presenta "la nueva filosofía creativa de Jaguar, el modernismo exuberante". Así, busca desafiar "los convencionalismos de los vehículos eléctricos", añade la marca, por lo que cuenta con un capó alargado, una "vertiginosa" línea del techo, llantas de aleación de 23 pulgadas, una carrocería 'fastback' y forma de barco en la parte trasera para crear una silueta con líneas modernistas.

El modelo será fabricado en el Reino Unido, y el primer Jaguar de producción de nueva generación será un GT de cuatro puertas que se presentará a finales de 2025. Además, la marca británica, perteneciente al grupo de origen Indio Tata Motors, informa de que estará disponible solo un selecto grupo de tiendas de la marca repartidas por todo el mundo.

"La magia de Jaguar me llega muy dentro. Es una marca de lujo británica original que no tiene igual en cuanto a legado, artesanía y magnetismo emocional. Es el Jaguar que estamos recuperando y conseguiremos la misma sensación de admiración que provocaban modelos emblemáticos como el E-Type. Ya hemos dado el primer paso en nuestro camino de la mano de nuestro lema original de 'copy nothing' (copia nada), y los resultados son espectaculares", comenta el consejero delegado de Jaguar Land Rover, Adrian Mardell.