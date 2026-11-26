Coches - CARFAX

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los coches de más de 15 años representan el 51,6% del parque automovilístico español, con más de 13,7 millones de unidades y una antigüedad media de 23 años, según un análisis realizado por Carfax, proveedor de historiales de vehículos en España y Europa.

El diésel representa cerca del 59% de los coches de más de 15 años, frente al 48% del conjunto del parque automovilístico. La gasolina ocupa el segundo lugar, con un 40%. Estas cifras contrastan con la transformación que está experimentando el mercado de vehículos nuevos hacia tecnologías electrificadas, ya que los vehículos híbridos y eléctricos representan conjuntamente más del 10% del parque automovilístico total.

Los coches de más de 15 años tienen un kilometraje medio de 220.000 kilómetros, casi 45.000 más que la media nacional, situada en 177.442 kilómetros. La diferencia es aún mayor entre los vehículos importados de esta antigüedad, cuyo kilometraje medio asciende a 242.170 kilómetros.

El análisis también muestra que el 55% de los coches más antiguos presenta al menos un factor de riesgo en su historial, tres puntos porcentuales por encima de la cifra del conjunto del parque automovilístico español (52%). Además, el 46% cuenta con registros de daños o accidentes, frente al 41 % de la media nacional.

La importación es otro factor relevante. El 8% de los vehículos de más de 15 años procede de otros países, frente al 6% del conjunto del parque automovilístico. Más de la mitad de estos vehículos importados (51%) cuenta con registros de daños o accidentes, lo que pone de manifiesto la importancia de conocer el historial de un vehículo antes de completar una operación de compraventa.

"El hecho de que más de la mitad de los vehículos de nuestro parque automovilístico tenga más de 15 años refleja el progresivo envejecimiento del parque de coches en España y plantea importantes retos. A medida que los coches acumulan años y kilómetros, aumenta el desgaste de sus componentes y el mantenimiento cobra especial importancia para garantizar que sigan siendo aptos para circular", ha señalado el responsable de Desarrollo de Negocio de Carfax, Francisco Rudilla.