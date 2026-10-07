Porsche lanzará nuevos productos de más categoría y multienergía para mejorar rentabilidad hasta 2035

Porsche - PORSCHE

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Porsche ha presentado este miércoles la estrategia "Sportwagenschmiede '35", con la que ha puesto sobre la mesa una serie de medidas para mejorar su rentabilidad, incrementar sus ventas e impulsar su modelo de negocio hacia otros campos, entre los que se incluye una mayor oferta de vehículos de todas las propulsiones.

En concreto, la compañía alemana ha apuntado que el objetivo estratégico a largo plazo es una rentabilidad operativa sobre ventas del 15% y un margen de flujo de caja neto de automoción del 12%. Esta meta se apoya en una planificación sólida, que ya tiene en cuenta los factores negativos conocidos en la actualidad, y en la combinación de una rentabilidad creciente con una intensidad de capital decreciente, que mejora estructuralmente la conversión de caja.

"La mejora prevista de la rentabilidad y de la generación de caja se basa en un mayor valor por vehículo, una combinación de productos más atractiva y una base de costes y de capital sosteniblemente más eficiente", ha resumido la compañía, que también ha aclarado que alcanzar el extremo superior de estos objetivos requiere un mejor entorno macroeconómico, geopolítico y regulatorio.

En cuanto a la fuerza laboral, Porsche recortará un 40% los puestos directivos a medio plazo, tal y como informó a mediados de verano. En conjunto, reducirá un 25% la plantilla en funciones directas e indirectas a medio plazo, con un objetivo estratégico del 30%. Además, los costes de personal bajarán en torno a un 10%.

Por otro lado, Porsche recompensará el rendimiento, la responsabilidad personal y las contribuciones al éxito colectivo. Por ello, vinculará más estrechamente las primas y los pagos extraordinarios a la aportación individual que al éxito financiero de la empresa. Asimismo, Porsche prevé proponer a los órganos competentes la introducción de un programa de acciones para empleados en 2028.

En cuanto a las ventas, Porsche persigue una cifra de entre 41.000 y 45.000 millones de euros a medio plazo. La empresa quiere alcanzar el umbral de rentabilidad con menos de 200.000 vehículos vendidos. Esta cifra se basa en una previsión muy conservadora para China.

Por otro lado, tras el pico de inversión previsto en 2026, Porsche espera que la inversión y el gasto en investigación y desarrollo disminuyan significativamente a medio plazo. La meta no es solo un nivel de inversión más bajo, sino también un enfoque más centrado y con mayor disciplina presupuestaria.

"Esta estrategia sentará las bases para que Porsche sea notablemente más eficiente, productiva y rentable en tres fases. En este momento, la prioridad es reducir costes y hacer la compañía más sólida financieramente. Ya hemos alcanzado algunos hitos importantes", ha afirmado el presidente del consejo de dirección de Porsche, Michael Leiters.

NUEVOS MODELOS Y MAYORES PRECIOS EN LA OFERTA MÁS PREMIUM

Hasta 2030, Porsche pretende reducir la complejidad de su abanico de productos y aspira a tener alrededor de un 20% menos de variantes de modelo, a la espera de que esto aumente las ventas por variante en torno a un 30% a medio plazo.

Con todo, Porsche prevé lanzar cada año al menos un producto nuevo que defina la marca, a la vez que mantendrá su enfoque de tres tipos de propulsión. En este sentido, la empresa contempla inversiones en motores de combustión y PHEV (híbridos enchufables) "con el sello de la casa", así como en la próxima generación de tecnología de baterías.

El punto de partida serán los modelos 718 Boxster y Cayman totalmente eléctricos, que previsiblemente impulsarán las ventas en su primer año completo de producción, en 2028. También en 2028, la marca presentará un nuevo SUV del segmento B. Porsche espera que este vehículo, con sistemas de propulsión de combustión e híbridos enchufables, contribuya de forma apreciable a la facturación y a la rentabilidad en 2029, tras el aumento progresivo de la fabricación en serie en 2028.

Después llegarán otros lanzamientos, principalmente en los segmentos D y E, de margen especialmente alto, que deberían mejorar aún más las ganancias. Porsche quiere afianzar su presencia en esta franja superior del mercado, con un aumento del 45%.

Al mismo tiempo, ampliará de forma selectiva su presencia hacia segmentos más exclusivos y con márgenes más altos. Porsche prevé situar la marca en un nivel superior, con la ampliación del catálogo en segmentos de mayor valor.

De este modo, la empresa quiere aumentar en torno a un 20% el precio medio de venta de sus modelos de máxima categoría a medio plazo. Una de las justificaciones es la mayor personalización. Porsche se propone ampliar sistemáticamente su oferta de personalización con el objetivo de incrementar notablemente los ingresos por equipamiento opcional de cada vehículo a medio plazo.

Así, planea extender su abanico de vehículos altamente personalizados y pretende multiplicar por seis las ventas de esta actividad. Esto debería contribuir a aumentar aún más el atractivo y la exclusividad de la firma.