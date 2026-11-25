El presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), José-Martín Castro Acebes - AER

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), José-Martín Castro Acebes, ha hecho una llamada a las administraciones para que las políticas públicas de movilidad sostenible actuales y las que puedan surgir tras el proceso electoral, incorporen el principio de neutralidad financiera.

En otras palabras, durante la inauguración de la XV Convención de la AER, su presidente ha explicado que la transformación de la movilidad española exige que las medidas destinadas a favorecer la electrificación y la descarbonización lleguen al conjunto de los ciudadanos, independientemente de que accedan al vehículo mediante compra, renting u otras fórmulas de movilidad.

"La neutralidad financiera, junto con la tecnológica, debe ser un principio básico de las políticas de movilidad. Si queremos acelerar la renovación y descarbonización del parque, no podemos dejar fuera las soluciones que están liderando la nueva movilidad", ha señalado José-Martín Castro.

La reivindicación del sector apela a que las ayudas que se pongan en marcha por parte de cualquier administración garanticen a los ciudadanos el acceso a los incentivos con independencia de la fórmula que elijan para acceder a la movilidad. "Es necesario que los ciudadanos puedan beneficiarse de las mismas políticas de apoyo sin importar cómo decidan acceder a un vehículo", ha añadido Castro Acebes.

Esta petición se enmarca en un contexto en el que el renting se ha convertido en una solución de movilidad cada vez más utilizada tanto por las empresas como por particulares y autónomos. La previsión es cerrar 2026 con un parque de 1.100.000 vehículos y más de un 26% de cuota del renting en las matriculaciones.

"Si el objetivo es renovar el parque y acelerar la electrificación, debemos apoyar a los ciudadanos que ya están apostando por estas nuevas soluciones de movilidad", ha explicado el presidente de la AER.

ACCESO DEL RENTING A LAS AYUDAS DEL PLAN AUTO 2030

En este sentido, la AER considera necesario revisar, principalmente, dos ámbitos concretos en los que actualmente existe margen de mejora, como que los particulares que optan por el renting puedan acogerse a las ayudas del Plan Auto 2030. Actualmente, solo pueden optar a estas ayudas los autónomos y las empresas, pero quedan fuera los ciudadanos particulares que eligen el renting como solución para acceder a un vehículo electrificado.

Para la AER, esta situación debe revisarse para garantizar que las ayudas lleguen a todos los ciudadanos. Además, la AER aboga por modificar la aplicación de la deducción del 15% en el IRPF para vehículos eléctricos, de manera que el incentivo pueda alcanzar también a los ciudadanos que eligen el renting como solución de acceso a la movilidad eléctrica, que ahora no están contemplados.

Asimismo, la AER considera necesario que las políticas de apoyo a la movilidad sostenible contemplen de forma adecuada a los vehículos industriales, un segmento especialmente vinculado a actividades esenciales para la economía y la logística.