Archivo - Producción de cajas de cambios. - SKODA - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones europeas que representan la cadena de valor de los componentes de vehículos han reclamado una Ley de Aceleración Industrial (IAA, por sus siglas en inglés) "específica y ambiciosa" que aproveche la presencia industrial, el empleo y la capacidad de producción de las industrias de componentes de automoción en Europa.

A medida que el Parlamento Europeo y el Consejo definen sus posiciones sobre la ley, el sector de los componentes considera que las ambiciones para el sector automovilístico europeo deben seguir siendo elevadas.

Así, en una declaración conjunta, las asociaciones han realizado unas serie de peticiones que buscan "un equilibrio realista para toda la cadena de valor", como un umbral mínimo de origen de la Unión Europea del 75% al 80% (a nivel componente) calculado sobre la base del precio agregado 'ex-works' de todos los componentes del vehículo, excluyendo la batería, en lugar del precio 'ex-works' del vehículo en su conjunto, en línea con la metodología de cálculo propuesta por la Comisión Europea.

"Los umbrales a nivel de vehículo por sí solos no garantizan dónde se crea el valor. Por lo tanto, para componentes críticos como neumáticos, tren motriz eléctrico, sistemas electrónicos y cristales para automóviles, solicitamos requisitos específicos separados, que aumenten con el tiempo, que reflejen la importancia estratégica de estos componentes", han explicado.

Asimismo, abogan por un enfoque específico para cada producto y país en la definición de origen de la Unión Europea. Por ello, apuestan porque los terceros países puedan ser reconocidos como socios de confianza, y los productos originarios de ellos puedan ser tratados como equivalentes a los productos de origen de la Unión Europea, sobre la base de criterios objetivos de reciprocidad y de su contribución a la competitividad y la autonomía estratégica de la Unión.

"Esta evaluación debe realizarse producto por producto, teniendo en cuenta la reciprocidad efectiva, la seguridad económica y la seguridad del suministro", han detallado las asociaciones, que consideran que dicho reconocimiento debe basarse en las pruebas de la evaluación y limitarse a los productos de terceros países que realmente cumplan estos criterios.

Finalmente, las asociaciones han apuntado que la inversión extranjera directa puede fortalecer la base industrial de Europa cuando genera valor duradero en ella. "Se debe garantizar que la inversión contribuya genuinamente a la resiliencia y el crecimiento económico europeos, en lugar de proporcionar un medio para eludir los objetivos de la IAA trasladando la producción a Europa sin una creación de valor europeo suficiente", han recalcado.

Los firmantes de la declaración conjunta se han mostrado dispuestos a colaborar con el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en una IAA que mantenga la creación de valor y los empleos en el sector automovilístico en Europa.

"La IAA por sí sola no será suficiente para restaurar la competitividad de la industria automovilística europea. Debe ir de la mano de un conjunto más amplio de medidas de competitividad que aborden los desafíos estructurales de Europa, incluidos los altos costes energéticos, las cargas regulatorias, el acceso a las materias primas y las condiciones de inversión", han resumido.