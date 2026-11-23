Skoda - Skoda

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La planta de Skoda en Kvasiny (República Checa) ha fabricado su vehículo número cinco millones desde que pasó a formar parte oficialmente del fabricante de automóviles en 1949, y tras producir algunos de sus modelos más famosos como el roadster Felicia y el Octavia Combi.

Hoy en día, Kvasiny se encuentra entre las plantas más avanzadas y eficientes del Grupo Volkswagen, y produce los modelos Octavia, Karoq y Kodiaq en líneas de producción flexibles. El año pasado, salieron de la planta la cifra récord de 301.500 vehículos Skoda.

Gracias a la modernización continua de sus procesos e instalaciones de producción, Kvasiny combina hoy en día una producción flexible con una automatización avanzada. Dos líneas de montaje ofrecen total flexibilidad para fabricar diferentes modelos, lo que permite a la planta responder rápidamente a los cambios en la demanda.

Skoda también ha puesto en marcha un almacén automatizado de piezas pequeñas, ha inaugurado un centro de competencia multifuncional y un centro de formación, y ha ampliado el taller de soldadura. En 2019, la planta introdujo el proyecto 'dProduction', estableciendo un nuevo estándar mediante la digitalización de los procesos de producción y las instrucciones de trabajo.

Este año se han llevado a cabo nuevas mejoras, con una nueva sección de premontaje de chasis permite la producción de modelos híbridos enchufables e híbridos. La automatización de la línea del Kodiaq en el taller de soldadura ha mejorado aún más la ergonomía para los empleados, mientras que la línea de acabado de la planta de pintura se ha renovado y se han sustituido los robots de aplicación de pintura.

"La fabricación de nuestro vehículo número cinco millones supone un hito para nuestra planta de Kvasiny. Durante casi 80 años, ha sido un pilar fundamental de nuestra red de producción. La modernización continua y el aumento de la producción gracias a una mayor eficiencia reflejan la excepcional dedicación de nuestros compañeros de Kvasiny". ha festejado el director de producción de Skoda, Andreas Dick.