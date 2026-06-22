Skoda incorpora la 'ñ' a su logotipo para celebrar la fabricación de su primer vehículo en España - SKODA

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La marca automovilística Skoda Auto ha anunciado la incorporación temporal de la letra 'ñ' a su logotipo como parte de una acción simbólica con la que celebra el inicio de una nueva etapa industrial en España, coincidiendo con la próxima producción del nuevo Skoda Epiq en la planta de Volkswagen Navarra, en Pamplona.

La compañía ha destacado que el Epiq se convertirá en el primer modelo de la marca fabricado en territorio español, un hito que refuerza la presencia de Skoda en uno de sus mercados estratégicos dentro de Europa y consolida el papel de España en la transformación industrial y eléctrica del Grupo Volkswagen.

La iniciativa, desarrollada junto a la agencia PS21 Barna, toma como referencia uno de los elementos más característicos del idioma español. A través de una intervención gráfica sobre su identidad visual, la marca incorpora temporalmente la virgulilla de la letra "ñ" como muestra de su vinculación con España y como símbolo de bienvenida a una nueva etapa productiva en el país.

Según ha explicado la compañía, la producción del nuevo Epiq en la factoría navarra supondrá un paso relevante dentro de su estrategia de electrificación, al tiempo que contribuirá a reforzar la posición de España como uno de los principales polos de producción de vehículos eléctricos del Grupo Volkswagen en Europa.

PRIMER SKODA FABRICADO EN ESPAÑA Y DESDE 22.800 EUROS

El Epiq es también segundo modelo de la actual gama europea de Skoda que producirá lejos de la República Checa, después del Superb. Junto al futuro Skoda Peaq, el nuevo Epiq tiene como objetivo ser uno de los pilares de la ofensiva eléctrica de la marca, que prevé duplicar su gama de modelos totalmente eléctricos a lo largo de 2026.

El Skoda Epiq, se posiciona como el modelo eléctrico más asequible de la marca, con un precio de partida de 22.800 euros en el mercado español.

El vehículo es también el primero de la firma desarrollado sobre la nueva plataforma MEB+ (la misma del Cupra Raval o del ID. Polo, que se desarrolan en Martorell y que pronto compartirá el ID. Cross, que también se producirá en Navarra) y el primer modelo que incorpora de forma integral el nuevo lenguaje de diseño 'Modern Solid'.

Con unas dimensiones compactas y un habitáculo diseñado para maximizar el espacio interior, el Epiq estará disponible con diferentes configuraciones de batería y versiones de potencia comprendidas entre los 85 y los 155 kW (115-210 CV).

Asimismo, ofrecerá una autonomía máxima cercana a los 440 kilómetros, 475 litros de capacidad en el maletero y contará con sistemas avanzados de asistencia a la conducción y seguridad habitualmente reservados a segmentos superiores.

La reinterpretación temporal del logotipo podrá verse durante las próximas semanas en distintos soportes publicitarios y canales digitales de la marca, en una campaña que busca reflejar la unión entre el origen checo de Skoda y su futura actividad industrial en España.