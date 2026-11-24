Volkswagen Vehículos Comerciales nombra directora de Ventas a Maite Rincón - VOLKSWAGEN VEHÍCULOS COMERCIALES

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Maite Rincón ha sido nombrada nueva directora de ventas de Volkswagen Vehículos Comerciales en España, en sustitución de Borja Barenys, que se incorporará a Audi como responsable del área de Ventas. Ambos cambios se harán efectivos el próximo 1 de enero de 2027.

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y Marketing por la Universidad Pompeu Fabra y PMD por Esade, Maite Rincón cuenta con una trayectoria de más de 20 años en Volkswagen Group España Distribución. Desde su incorporación en 2006, ha ocupado diferentes posiciones en las áreas de ventas, producto, marketing y posventa en las marcas Volkswagen y Volkswagen Vehículos Comerciales.

Desde 2023 dirige el equipo de Ventas de Flotas y Rent a Car de Volkswagen Vehículos Comerciales. Anteriormente, entre 2018 y 2023, fue responsable del equipo de área managers de la marca.

Durante su etapa en Volkswagen, Maite Rincón estuvo al frente del área de Calidad entre 2016 y 2018, desde donde trabajó en la mejora de los estándares de la red de concesionarios y en la satisfacción y fidelización de los clientes. Previamente, ocupó diferentes posiciones vinculadas a ventas, producto y marketing.

Para Albert García, director general de Volkswagen Vehículos Comerciales en España, el nombramiento de Maite Rincón se produce en un momento clave para la marca en España. "Maite conoce muy bien nuestra compañía y a nuestro cliente. Esa experiencia y ese conocimiento serán muy valiosos para seguir haciendo crecer la marca y aprovechar las oportunidades que tenemos por delante, especialmente en el segmento profesional, donde todavía tenemos mucho recorrido", ha apuntado.

"Asumo esta responsabilidad con mucha ilusión y con ganas de seguir trabajando junto a nuestros concesionarios. Tenemos una buena base para seguir creciendo, manteniendo esa cercanía con nuestros clientes y entendiendo cada vez mejor qué esperan de nosotros", ha afirmado, por su parte, Maite Rincón.