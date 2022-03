El acto de Núñez Feijóo convoca a militantes del PP y a diputados de CS y VOX que apoyaron al Gobierno de López Miras

Ramón Luis Válcarcel 'abre la puerta' para que cualquier militante pueda ser candidato a presidente del PP regional

MURCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con 45 minutos de retraso sobre la hora prevista, el candidato a presidir el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado al Teatro Circo de Murcia acompañado por el presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y ante un aforo de cerca de mil personas que han ocupado las butacas del espacio escénico y un centenar que se ha quedado fuera.

Entre los asistentes se han dado cita varios miembros del Partido Popular, así como consejeros del actual Ejecutivo autonómico como el titular de salud, Juan Antonio Pedreño o la vicepresidenta, Isabel Franco, también diputados del Grupo Parlamentario Popular como el portavoz Joaquín Segado o Maruja Pelegrín o Miriam Guardiola, así como miemrbos del PP de Murcia como la portavoz municipal, Rebeca Pérez o el exalcalde de Murcia, José Ballesta que ha saludado a la primer edil de Archena, Patricia Fernández.

También había 'históricos' del PP murciano como la exsenadora y alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, el exportavoz del Ejecutivo Regional, Fernando de la Cierva o el expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel.

Precisamente, Válcárcel ha mostrado su optimismo de cara a la nueva etapa de los populares ya que "hablar de Núñez Feijóo es hablar de una historia de éxito, de compromiso con el PP y con Galicia" a la vez que espera conocer "el proyecto que va a encabezar".

De proyecto, también ha hablado otro de los invitados al encuentro, el diputado de Ciudadanos y socio del Ejecutivo regional, Francisco Álvarez, ha hablado sobre la posibilidad de entrar en las filas populares. Álvarez no ha negado esta posibilidad "si yo me decidiera a incorporarme a las filas del PP no sería por la figura de Núñez Feijóo, sino porque compartimos un proyecto político, una idea de la Región de Murcia, toda una serie de inquietudes, y eso sí me inclinaría" a la que ha añadido que "ese proyecto está muy cerca". Con respecto a la figura de Núñez Feijóo, el diputado de Ciudadanos se ha mostrado confiado al asegurar que las cosas van a ir "igual o mejor" en la Región de Murcia.

Otro de los socios de Gobierno regional, el diputado de Vox, Juan José Liarte, ha acudido a esta cita por que hace un año "se alumbró un proyecto de unificación del centro-derecha", a lo que ha insinuado que "el PP ha atravesado su propio desierto en este tiempo, parece que ahora las cosas empiezan a construirse de nuevo y empieza a haber paz".

Cuestionado sobre si se pasaría a las filas del PPRM, Liarte ha aseverado que "no creo que todo el mundo tenga que irse al mismo partido", el diputado de Vox considera que se puede hacer política de centro-derecha "desde Vox hasta los miembros de Ciudadanos" que tengan como objetivo "dar una viabilidad electoral a Sánchez, Bildu y los separatistas".

Por último, Liarte ha ironizado sobre la entrada de Vox en el Ejecutivo de CyL. Al diputado de Vox le ha llamado la atención que se diga que es la primera vez que esta formación entra en un Gobierno autonómico "llevamos tiempo suficiente" en la Región de Murcia para vaticinar que el resultado del acuerdo PP y Vox en Castilla y León va a ser "muy positivo".

Sobre el aspecto castellanoleonés, Valcárcel si ha comentado que "cuando he tenido alguna responsabilidad en PPE" he dicho que algunos "elementos" no deberían estar en la familia del Partido Popular y ha señalado al político húngaro Viktor Orban.

CONGRESO REGIONAL

Cabe recordar que una vez se celebre la cita del PP en Sevilla donde, presumiblemene, saldrá elegido Alberto Núñez Feijóo. Los populares deberán afrontar los diversos congresos autonómicos.

Uno de estas citas será la de la Región de Murcia, en este sentido el expresidente del PP murciano, Ramón Luis Valcárcel ha abogado por un congreso donde "un militante, un voto" y donde "todo aquel que lo desee pueda presentarse", preguntado por si esa persona podría ser la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, el exdirigente popular ha reconocido que "un sector" del PP ha mostrado "su apoyo" a la regidora archenera pero "ella todavía no ha dicho nada", a lo que Válcarcel ha insiniado que Fernández, en el PP murciano, "esta siendo vista, aunque no reclamada, como una persona posible" para optar a la presidencia del PP en la Región de Murcia.

La propia Patricia Fernández ha acudido a la cita del Teatro Circo de Murcia pero ha declinado hablar sobre este punto, la alcaldesa de Archena ha manifestado, en cambio, que "lo principal es que Nuñez Feijóo trae ilusión para en un futuro, por supuesto, ganar este gran país que es España".

En este sentido, el secretario regional del PP, José Miguel Luengo ha cerrado filas al achacar que los posibles cambios en los populares murcianos "interesan más a gente de fuera del Partido Popular que a la gente de dentro del partido", a lo que ha añadido que "aqui hay un presidente y una estructura consolidad que esta gobernando la Región de Murcia" y ha concluido que "si hay congreso en San Javier, San Pedro del Pinatar o Las Torres de Cotillas eso no le interesa a nadie".