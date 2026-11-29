MURCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno ha resuelto la convocatoria municipal de subvenciones para la creación y fomento del empleo y el autoempleo correspondiente a 2026, una iniciativa destinada a favorecer la contratación laboral, apoyar el emprendimiento y generar nuevas oportunidades de inserción laboral en el municipio.

La concejal de Empleo, Mercedes Bernabé, ha destacado que "estas ayudas contribuyen a facilitar la contratación de personas desempleadas y a respaldar a quienes han decidido poner en marcha un proyecto empresarial propio, favoreciendo la generación de actividad económica y empleo en el municipio".

La convocatoria contempla la concesión de 195.000 euros en ayudas municipales, distribuidos entre las modalidades de empleo y autoempleo, beneficiando a un total de 39 empresas, entidades y personas emprendedoras. En concreto, las ayudas permitirán respaldar 16 contrataciones laborales y 23 proyectos impulsados por trabajadores autónomos que han iniciado una actividad económica en Murcia.

Asimismo, las ayudas concedidas oscilan entre los 3.500 y los 8.000 euros y están destinadas a respaldar contrataciones laborales y proyectos de autoempleo en el municipio.

La convocatoria ha otorgado una valoración preferente a aquellas iniciativas dirigidas a favorecer la inserción laboral de colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, como personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.