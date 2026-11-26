Bomberos del CEIS evitan un incendio forestal tras descontrolarse una quema en Caravaca de la Cruz - CEIS RM

CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) han evitado este jueves un incendio forestal tras descontrolarse una quema de restos de podas en una finca del Cortijo de la Solana, en Caravaca de la Cruz, un suceso en el que una mujer de 27 años ha resultado afectada por inhalación de humo y ha tenido que ser trasladada al hospital.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' ha recibido a las 10.49 horas una llamada que alertaba de que se había descontrolado una quema y amenazaba tanto a zona de monte, como a una vivienda cercana.

Hasta el lugar se han desplazado patrullas de la Policía Local, un agente medioambiental, efectivos de bomberos del CEIS y ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias '061', después de que el alertante indicara que había personas afectadas por el humo.

Los bomberos han logrado extinguir las llamas antes de que alcanzaran terreno forestal, mientras que el personal sanitario ha atendido a la mujer de 27 años, evacuada en ambulancia al Hospital Comarcal del Noroeste, en Caravaca de la Cruz.