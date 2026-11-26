El secretario general de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, Juan Antonio Lorca, visita el inmueble junto al obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes - CARM

MURCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, ha incoado el procedimiento para declarar el Palacio Episcopal de Murcia como Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Monumento, reconociendo así el valor histórico, arquitectónico y artístico de uno de los edificios más representativos de la ciudad, según ha informado la Comunidad.

El secretario general de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, Juan Antonio Lorca, que ha visitado este jueves el inmueble junto al obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, ha puesto de relieve la importancia de avanzar en la protección de este conjunto monumental, situado en la plaza del Cardenal Belluga.

Durante la visita, el secretario general ha destacado que "el Palacio Episcopal es una de las grandes joyas arquitectónicas de Murcia y un edificio fundamental para comprender la transformación urbana que experimentó nuestra ciudad durante el siglo XVIII. Con este expediente damos un paso decisivo para garantizar que su extraordinario valor patrimonial siga siendo reconocido y preservado para las próximas generaciones".

SIGLOS DE RIQUEZA ARTÍSTICA Y DOCUMENTAL

La construcción del Palacio Episcopal comenzó en 1748, impulsada por el obispo Juan Mateo López, y concluyó en 1768. En su ejecución participaron maestros y arquitectos como Pedro Pagán, José López Albadalejo y Baltasar Canestro, cuya intervención dio lugar a un conjunto de estilo barroco con importantes influencias italianas y francesas del rococó.

Entre sus elementos más singulares destacan el patio central porticado, la monumental escalera imperial, la capilla dedicada al apóstol Santiago y el conocido Martillo o Mirador de los Obispos, que se proyecta hacia el río Segura.

El inmueble conserva, además, una importante riqueza artística y documental, con pinturas decorativas, elementos escultóricos, la histórica Biblioteca de los Obispos y el Archivo Diocesano.

La incoación del expediente supone la aplicación provisional del régimen de protección previsto para los bienes declarados de interés cultural, reforzando las garantías de conservación del edificio y de sus elementos integrantes.

Con esta iniciativa, "el Gobierno regional avanza en la protección de uno de los conjuntos monumentales más relevantes del patrimonio cultural de la Región de Murcia", ha señalado el secretario general.