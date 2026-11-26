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BULLAS (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El dispositivo habilitado por la Guardia Civil para localizar al presunto autor de la muerte de su pareja sentimental este miércoles en Bullas (Murcia) continúa abierto, según han informado fuentes de la Benemérita consultadas por Europa Press, en una investigación que se sigue por un presunto delito de homicidio en el marco de un caso de violencia de género.

El suceso se conoció a las 11.46 horas de este miércoles, momento en el que el Centro de Coordinación de Emergencias recibió una llamada de la Policía Local de Bullas en la que se solicitaba asistencia sanitaria para atender a una mujer de 32 años a la que los agentes ya practicaban maniobras de reanimación.

A la llegada de los facultativos, la víctima ya había fallecido y el cadáver fue hallado con signos de violencia por arma blanca en el interior del domicilio que compartía presuntamente con su pareja sentimental.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, confirmó que el presunto autor era la pareja actual de la víctima, sobre el que existe un "amplio dispositivo" para proceder a su detención tras estar "perfectamente identificado", y expresó su confianza en que el arresto se produzca "en las próximas horas".

El individuo no contaba con denuncias previas por parte de la mujer asesinada, que tampoco figuraba en el sistema VioGén en relación con su actual pareja, si bien sí había estado incluida en este sistema por una relación anterior cuya expareja se encuentra en prisión.

Las dos hijas de la víctima, que no eran del presunto agresor, "se encuentran protegidas", según aseguró Lucas.

DOS DÍAS DE LUTO OFICIAL Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LAS HIJAS

El Ayuntamiento de Bullas decretó dos días de luto oficial y convocó este miércoles por la tarde una concentración en repulsa en la plaza de España por el asesinato de su vecina, al tiempo que expresó su condena ante lo sucedido y trasladando su pésame a familiares, amistades y allegados.

En el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en pleno figuran, además de los dos días de luto oficial, la colocación de la bandera de la localidad a media asta en los edificios municipales y la suspensión de todas las actividades programadas por el Consistorio durante ese periodo.

El Ayuntamiento ha puesto a disposición de los afectados los recursos municipales de atención y acompañamiento psicológico a través del Punto de Atención Especializada (PAE) y del Punto de Orientación y Psicología de la Agencia de Desarrollo.

Profesionales de estos servicios se desplazaron este miércoles a los dos centros educativos donde se encontraban las dos hijas de la víctima, ambas menores de edad, para prestarles atención y apoyo psicológico.