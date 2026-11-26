Edguy se suma al Rock Imperium 2027 (Cartagena) en su regreso a los escenarios - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

La banda alemana de heavy metal Edguy formará parte del cartel del Rock Imperium Festival 2027, que se celebrará del 1 al 4 de julio en la Cuesta del Batel de Cartagena, en el marco de una serie limitada de conciertos con los que el grupo regresará a los escenarios después de casi diez años de ausencia para despedirse de sus seguidores, según ha informado el Ayuntamiento de Cartagena.

La formación, liderada por Tobias Sammet, se creó en 1992 en la localidad alemana de Fulda y cuenta con diez álbumes de estudio publicados, entre los que figuran 'Vain Glory Opera' (1998), 'Theater of Salvation' (1999), 'Mandrake' (2001) y 'Hellfire Club' (2004).

La banda estará integrada en estos conciertos por Tobias Sammet, Jens Ludwig, Dirk Sauer, Tobias 'Eggi' Exxel y Felix Bohnke, y repasará algunos de sus temas más conocidos, como 'King of Fools', 'Superheroes', 'Vain Glory Opera' y 'Tears of a Mandrake'.

Edguy se suma así a un cartel en el que ya figuran artistas y bandas como Evanescence, Marilyn Manson, Helloween, Bruce Dickinson y Children of Bodom, entre otros.

La organización ha anunciado que el próximo martes, 1 de diciembre, dará a conocer la distribución de los grupos por jornadas y ofrecerá nueva información sobre el festival.

Los detalles del evento y la venta de entradas están disponibles en la página web oficial 'rockimperiumfestival.es'.