Colegio electoral en Cartagena en Elecciones Generales del 29N - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

La apertura se ha desarrollado sin problemas, aunque a primera hora permanecía pendiente la constitución de una mesa en Los Dolores

CARTAGENA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

La jornada electoral de este domingo 29 de noviembre ha comenzado en Cartagena con normalidad y apenas incidencias en la apertura de los colegios electorales, han informado fuentes municipales.

La más destacada se ha registrado en una mesa en el colegio Nuestra Señora de Los Dolores, que permanecía a primera hora pendiente de constituirse tras detectarse un problema con la persona inicialmente designada para ejercer la presidencia. Finalmente se ha constituido a las 9.19 horas con un vocal suplente.

El resto de incidencias registradas han sido de carácter menor y se han resuelto sobre la marcha, sin impedir la apertura de los colegios a la hora prevista. Entre ellas figuran algunos retrasos en la apertura de los centros por parte de los conserjes, la falta puntual de material de oficina y actas, así como la sustitución de alguna urna cuyo precinto se encontraba roto.

El Ayuntamiento mantiene abierta durante toda la jornada, de 8.00 a 20.00 horas, la Oficina de Estadística, situada en Ronda de la Unión, para atender a los electores que no figuren en las listas de su mesa electoral o detecten errores en sus datos.

El personal municipal recoge las solicitudes y las remite a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral del INE, organismo encargado de resolverlas y expedir, cuando corresponda, las certificaciones necesarias para ejercer el derecho al voto.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y ORGANIZACIÓN

El dispositivo de seguridad cuenta con 128 efectivos de Policía Local, que colaboran con Policía Nacional y Guardia Civil en las labores de vigilancia de los colegios y mesas electorales. A ellos se suman otros 44 agentes en el turno de mañana y 38 en el de tarde para atender los servicios ordinarios del domingo.

La organización electoral cuenta también con 108 representantes de la Administración, encargados de transmitir los datos de constitución de las mesas, participación y escrutinio. El dispositivo se completa con personal municipal de apoyo logístico, Estadística, mantenimiento y apertura y cierre de los colegios, así como trabajadores de Secretaría y colaboradores.

Los avances de participación están previstos para las 14.00 y las 18.00 horas. Una vez finalizadas las votaciones, a las 20.00 horas, comenzará el escrutinio y la recopilación de los resultados.

TRANSPORTE ADAPTADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

El Ayuntamiento, la Delegación del Gobierno en Murcia y Cruz Roja mantienen un servicio especial para facilitar el ejercicio del voto a las personas con movilidad reducida.

El dispositivo incluye la recogida en el domicilio, el traslado hasta el colegio electoral y el regreso al hogar una vez emitido el voto.

Los desplazamientos se realizan principalmente mediante vehículos adaptados y personal voluntario formado para prestar asistencia. También se dispone de ambulancias de Soporte Vital Básico cuando resulta necesario.

El servicio está operativo de 9.00 a 14.00 horas y puede solicitarse a través del teléfono '968 222 222'.

Finalmente, los datos de participación y los resultados electorales podrán consultarse a través de la web habilitada por el Ministerio del Interior, donde se ofrecerá información sobre los votos y escaños obtenidos por las distintas candidaturas.

Los colegios electorales cerrarán a las 20.00 horas, momento en el que comenzará el recuento de los votos.