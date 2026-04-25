El PP exige responsabilidades políticas al Gobierno por la grava contaminada en las obras del AVE a Cartagena

El senador por la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga - PP

MURCIA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de la Región de Murcia ha denunciado hoy la gravedad de las informaciones publicadas en prensa sobre la investigación iniciada por el Seprona en relación al posible uso de grava contaminada por metales pesados en las obras del AVE a Cartagena.

Unos hechos que, de confirmarse, evidenciarían una gestión absolutamente "irresponsable" por parte del Gobierno de España. El senador por la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga, ha sido contundente al afirmar que "lo del Gobierno de Sánchez con los trenes de la Región de Murcia ya no tiene nombre: utilizan materiales contaminados y contaminantes para las obras del AVE".

Díez de Revenga ha criticado duramente que "el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente, se saltan a la torera los más básicos controles técnicos y de seguridad, un reflejo de que "su interés por los ciudadanos de la Región de Murcia es absoluta. No nos extraña que Ábalos eligiera la Región para robar en las obras del AVE, porque los socialistas de aquí tragan con todo".

El Partido Popular considera "intolerable" que unas infraestructuras clave para el desarrollo de la Región de Murcia "puedan estar ejecutándose con materiales potencialmente peligrosos, comprometiendo tanto la seguridad de los usuarios como el entorno natural".

En particular, preocupa el impacto que estas prácticas pueden tener sobre el Mar Menor, un ecosistema especialmente sensible. "Los habitantes de la Región no merecemos que construyan nuestras vías ferroviarias con materiales contaminados y contaminantes", ha subrayado Díez de Revenga.

"Eso es propio de otros regímenes, de otros tiempos y otras latitudes. Estamos en el siglo XXI y pagamos más impuestos que nunca, merecemos obras de la máxima calidad y garantías, que es justo lo que no nos da Sánchez", ha añadido.

Asimismo, el senador ha señalado "la falta de control" por parte del Ejecutivo central en la gestión de estas obras y ha exigido responsabilidades políticas "inmediatas" ante unos hechos "de extrema gravedad" que afectan directamente a la confianza en las infraestructuras públicas.

RESPONSABLE DIRECTO: FRANCISCO LUCAS

El Partido Popular ha puesto el foco en la figura del delegado de Sánchez en la Región de Murcia, al que considera responsable directo de supervisar este tipo de actuaciones. "Francisco Lucas demuestra que no tiene control alguno sobre los ámbitos de su competencia, así que está tardando en dar explicaciones y asumir responsabilidades, que en este caso deben ser al máximo nivel", ha afirmado Díez de Revenga.

Finalmente, desde el Partido Popular han exigido al Gobierno de España que actúe "con transparencia, depure responsabilidades y garantice de inmediato que las obras del AVE a Cartagena cumplen con todos los estándares técnicos, medioambientales y de seguridad exigibles en un Estado de derecho".