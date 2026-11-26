El PPRM asegura que el programa del PP recoge las demandas de Ucomur y Ucoerm - PPRM

MURCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular se ha comprometido a impulsar una nueva ley estatal de vivienda dentro de un Plan Nacional y a garantizar un marco normativo estable y seguro para el desarrollo de la economía social y el cooperativismo, según han trasladado sus candidatos al Congreso y al Senado por la Región de Murcia durante un encuentro con representantes de Ucomur y Ucoerm.

La cabeza de lista del PP al Congreso por la Región, Miriam Guardiola, ha asegurado que el diálogo social estará "en el centro" de las políticas de la formación y ha defendido que las reivindicaciones del sector están recogidas en el punto 176 de su programa electoral.

"El Partido Popular siempre ha estado con la economía social y con el cooperativismo", ha afirmado Guardiola, quien ha destacado la contribución de estas entidades al arraigo territorial y a la cohesión social, según ha informado la formación política 'popular' de la Región de Murcia.

La candidata ha señalado que su formación pretende garantizar al sector "la estabilidad política y la seguridad jurídica" y ha asegurado que el PP es "el único partido" que ha recogido sus demandas "exactas". Según ha explicado, la inclusión de estas propuestas en el programa es fruto del diálogo y la escucha con los representantes de la economía social.

Por su parte, el candidato del PP al Senado, Francisco Bernabé, ha cifrado en cerca de 100.000 los puestos de trabajo vinculados a la economía social y el cooperativismo en la Región de Murcia, y ha señalado que este sector representa el 11% del PIB regional, según los datos que ha expuesto durante el encuentro.

Bernabé ha explicado que el programa electoral del PP contempla una nueva ley estatal de vivienda, enmarcada en un Plan Nacional, y ha defendido que esta iniciativa incluiría medidas de simplificación administrativa, puesta a disposición de nuevos suelos y beneficios fiscales para favorecer la actividad de las cooperativas de vivienda.

El candidato ha planteado también la derogación de la actual ley estatal de vivienda, cuya aplicación ha calificado de "fallida", y ha atribuido al Gobierno de Pedro Sánchez su aprobación junto a EH Bildu y Esquerra Republicana.

Por último, Bernabé ha señalado que los candidatos se han comprometido a regresar dentro de dos años para dar cuenta del cumplimiento de las medidas trasladadas a las organizaciones.