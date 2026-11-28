La alcaldesa Noelia Arroyo ha informado junto a Puebla durante el descubrimiento del cartel que la programación navideña se presentará en los próximos días - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MURCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dibujante e ilustrador Puebla es el autor del cartel de la Navidad de Cartagena, que este año, bajo el lema 'Cartagena Mágica en Navidad', tiene como protagonista el puerto de la ciudad y la llegada de algunos de los personajes más esperados de estas fiestas.

La alcaldesa Noelia Arroyo ha informado junto a Puebla durante el descubrimiento del cartel que la programación navideña se presentará en los próximos días. Incluirá espectáculos, conciertos, mercados navideños, propuestas familiares y actividades en el centro histórico, los barrios y las diputaciones del municipio. La Navidad arrancará oficialmente en Cartagena el sábado 5 de diciembre, con el encendido de la iluminación navideña.

Puebla ha querido alejarse de las tradicionales estampas navideñas cubiertas de nieve para recrear una Navidad con una identidad propia, ligada al mar y al carácter mediterráneo de Cartagena. El azul de la dársena domina una ilustración en la que los Reyes Magos llegan a la ciudad a bordo de un barco cargado de regalos y personajes festivos, mientras Papá Noel sobrevuela el puerto en su trineo.

Los característicos faros de Navidad y de La Curra, las gaviotas y un submarino completan una escena en la que la fantasía se mezcla con elementos reconocibles de la ciudad. "He querido centrarme en las llegadas más esperadas por pequeños y mayores durante estas fiestas. Cuando pensamos en la Navidad, enseguida afloran en nuestro imaginario colectivo las estampas nevadas. Pero aquí no nieva. Sería demasiado perfecto que, además de todos los atractivos de los que goza el municipio, también nevara", explica Puebla.

"Así que Cartagena, más que el blanco, me inspira el azul de su dársena donde arriban unos visitantes muy especiales, Papá Noel y los Reyes Magos, deslumbrados por la ciudad que los recibe y que, quién sabe, quizá estén ya un poco hartos de tanta nieve", añade el ilustrador.

Puebla también confiesa su especial predilección por los Reyes Magos: "No sé si hace falta pronunciarse, pero sí, yo soy del Reyes Magos Team, y les represento con toda la alegría y el ambiente festivo de su cabalgata, aunque esta vez sobre el mar y a bordo de un barco. Por supuesto".