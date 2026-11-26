La Región de Murcia produce dos millones de flores de Pascua, el 20% del total nacional - CARM

PUERTO LUMBRERAS (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

La Región de Murcia cultiva alrededor de dos millones de flores de Pascua, lo que representa el 20% de la producción nacional, según ha destacado el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, durante una visita a las instalaciones de Barberet & Blanc, en Puerto Lumbreras, con motivo de la campaña navideña de 2026.

Buendía ha puesto en valor el trabajo que se desarrolla en estas instalaciones, donde se producen esquejes que posteriormente utilizan viveros de distintos puntos de España para cultivar las plantas que llegan a los comercios durante la Navidad.

Las variedades rojas y granates representan cerca del 90% de la producción regional, cuyos principales destinos fuera de la Comunidad son Madrid, Cataluña y Andalucía, según ha informado la Comunidad.

Barberet & Blanc, produce en Puerto Lumbreras unos siete millones de esquejes destinados a viveros de España y Portugal y exporta esquejes de distintas especies ornamentales a más de 60 países.

Las instalaciones cuentan además con un laboratorio en el que se cultivan plantas a partir de pequeños fragmentos de tejido. La actividad de la empresa da empleo a unas 400 personas, en su mayoría residentes en el municipio, según ha explicado Buendía, quien ha subrayado la importancia del sector de las plantas ornamentales para la economía local.

Por otro lado, las exportaciones de plantas vivas y productos de floricultura de la Región de Murcia alcanzaron los 30,27 millones de euros entre enero y septiembre de 2026.