La consejera de Salud, Isabel Ayala, participó hoy en los actos de conmemoración del día de la patrona del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia. - CARM

MURCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Isabel Ayala, ha participado este sábado en los actos de conmemoración del día de la patrona del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia.

En esta jornada, el Colegio profesional entregó sus premios anuales, entre los que se encuentran las distinciones a los mejores expedientes académicos. Además, se homenajeó a los colegiados jubilados por su trayectoria profesional y se ofreció un reconocimiento a los nuevos miembros.

Durante el acto, Ayala destacó "la dedicación, la profesionalidad y el compromiso que el colectivo farmacéutico demuestra cada día en beneficio de la salud de todos los murcianos".

Asimismo, la titular de Salud resaltó "la labor de las 581 oficinas de farmacia con las que cuenta la Región". En este sentido, subrayó que estas son un recurso "esencial para los pacientes" por su accesibilidad, cercanía y confianza.