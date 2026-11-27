UCAM Hitech - PORTAVOZ

MURCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

UCAM HiTech, el hub de innovación y aceleración empresarial de la Universidad Católica de Murcia, perteneciente a la Red de Incubadoras de Alta Tecnología de Fundación INCYDE, ha desarrollado durante 2026 seis programas de formación en la Región de Murcia que han registrado un total de 213 matrículas. Las iniciativas se han dirigido a investigadores, profesionales y emprendedores interesados en poner en marcha sus proyectos, incorporar nuevas tecnologías a sus negocios y mejorar sus competencias empresariales.

La programación ha combinado acciones centradas en el marketing digital, la inteligencia artificial y la creación de negocios con otras dedicadas al emprendimiento científico y la formación de formadores. Todas ellas han apostado por un enfoque práctico, con sesiones especializadas y acompañamiento experto para ayudar a los participantes a desarrollar sus ideas y afrontar los retos de la actividad empresarial, han informado desde Portavoz.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

La formación tecnológica ha tenido un papel destacado en la actividad desarrollada en la Región de Murcia, con programas orientados a aprovechar las aplicaciones de la inteligencia artificial y los canales digitales en el ámbito empresarial.

A través de dos ediciones del programa de emprendimiento en marketing digital e IA, los participantes han conocido herramientas para diseñar estrategias comerciales, mejorar su presencia digital y explorar nuevas oportunidades de negocio. La formación ha abordado cuestiones como la creación de contenidos, la segmentación de públicos y la automatización de tareas mediante inteligencia artificial.

La oferta se ha completado con dos ediciones de 'Creación y escalado de negocios con inteligencia artificial', centradas en las posibilidades de esta tecnología para desarrollar proyectos empresariales, optimizar procesos y favorecer su crecimiento.

DE LA INVESTIGACIÓN AL MERCADO

Junto a la formación tecnológica, UCAM HiTech ha ofrecido el itinerario 'Que no se quede en un paper', dirigido a facilitar la transferencia de conocimiento científico al tejido empresarial. El programa ha abordado las posibilidades comerciales de los resultados de investigación y los primeros pasos para convertirlos en iniciativas con potencial de mercado.

A lo largo de esta formación se han trabajado cuestiones como la identificación de oportunidades de negocio, la definición de propuestas de valor y las distintas vías para trasladar los avances científicos a la actividad empresarial. Las sesiones grupales se han complementado con mentorías individualizadas para orientar a los participantes en el desarrollo de sus ideas.

La programación también ha incluido un curso de Formador de Formadores, dirigido a reforzar las competencias de quienes participan en procesos de enseñanza y acompañamiento al emprendimiento.

APOYO AL TALENTO EMPRENDEDOR

Estos programas forman parte de la actividad de UCAM HiTech para favorecer la transferencia de conocimiento y la creación de empresas innovadoras, especialmente en sectores como la salud, la alimentación y el deporte.

Las acciones se desarrollan con el apoyo de la Fundación INCYDE y la financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), contribuyendo a acercar formación y recursos especializados a quienes buscan convertir sus conocimientos en proyectos empresariales.

U-Ranking 2026, elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), incluye a la UCAM en el Grupo 1 de inserción laboral, entre las veinte universidades españolas mejor posicionadas en este ámbito, tanto públicas como privadas. Por su parte, el Ranking CYD 2026 la reconoce como la segunda universidad de España con mayor tasa de autónomos entre sus titulados en Administración y Dirección de Empresas un año después de finalizar sus estudios.