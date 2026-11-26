Archivo - El investigador y docente Manuel Pardo Ríos muestra a estudiantes del Grado en Enfermería de la UCAM las aplicaciones de los gemelos digitales en la formación sanitaria - UCAM - Archivo

MURCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) ha obtenido el premio internacional 'Gartner Eye on Innovation Awards 2026' en la categoría de Educación Superior para las zonas de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), en un certamen organizado por Gartner, líder mundial en investigación y asesoramiento tecnológico con presencia en 90 países y más de 13.000 clientes.

En esta edición, la firma también ha reconocido en sus respectivas áreas geográficas a la Universidad Estatal de Florida (América) y la Universidad Tecnológica de Nanyang (Asia-Pacífico), además de al Ministerio de Educación Nacional de Turquía en Educación Primaria y Secundaria, según ha informado la UCAM en un comunicado.

En concreto, la distinción recae sobre el Grupo de Investigación Nuevas Tecnologías para la Salud de la UCAM, liderado por el catedrático Manuel Pardo Ríos, por su investigación aplicada 'Realidad Virtual Inmersiva y Gemelos Digitales para la Educación Superior en Ciencias de la Salud', enmarcada en el proyecto METASALUD --'Diseño de un Metaverso para la Educación Superior en Ciencias de la Salud' (PID2022-138884NA-I00)--.

Este proyecto ha contado con financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Agencia Estatal de Investigación y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, imponiéndose en la región EMEA frente a las propuestas finalistas de la Universidad Europea de Madrid y de la Universidad de Ajman (Emiratos Árabes Unidos).

Esta iniciativa ha puesto en marcha un laboratorio de realidad virtual donde los estudiantes practican la atención clínica mediante gafas de VR y simulaciones inmersivas en 360 grados, incorporando en los últimos meses tecnología LiDAR de medición de distancias mediante luz láser para crear gemelos digitales que reproducen de forma exacta en tres dimensiones entornos hospitalarios reales.

Todo ello bajo un modelo de almacenamiento en repositorio compartido que facilita su reutilización y adaptación a los grados de Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Podología y Odontología, sumando además formación específica para el profesorado y un sistema de evaluación estandarizado que permite medir los resultados del aprendizaje y publicarlos en revistas científicas.

El investigador principal del proyecto, Manuel Pardo Ríos, ha subrayado sobre este reconocimiento que "lo que más nos satisface de este premio es que reconoce que un estudiante puede conocer un entorno de trabajo poco frecuente o de acceso restringido antes de encontrárselo por primera vez con un paciente delante".

Pardo Ríos ha señalado además que "la tecnología solo tiene sentido si mejora lo que el alumno es capaz de hacer, desarrollar sus competencias y orientarse mejor". Esta línea de trabajo se enmarca en la apuesta de la UCAM por incorporar herramientas inmersivas como la simulación clínica, cámaras 360 grados y entornos de metaverso para preparar a los futuros profesionales sanitarios ante escenarios que abarcan desde entornos hospitalarios hasta catástrofes o emergencias.