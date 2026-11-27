Pedreño, acompañado por el Consejo Rector de ambas organizaciones, mantuvo esta semana sendas reuniones con miembros de las candidaturas al Congreso y al Senado del Partido Popular y del Partido Socialista de la Región de Murcia - UCOMUR

MURCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Unión de Cooperativas de la Región de Murcia (UCOMUR) y de la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (UCOERM), Juan Antonio Pedreño, acompañado por el Consejo Rector de ambas organizaciones, mantuvo esta semana sendas reuniones con miembros de las candidaturas al Congreso y al Senado del Partido Popular y del Partido Socialista de la Región de Murcia.

Ambos encuentros tuvieron como objeto poner sobre la mesa las demandas del sector cooperativo regional y escuchar las propuestas de PP y PSOE en relación al modelo cooperativo y la Economía Social.

Por parte del Partido Popular asistieron Miriam Guardiola, cabeza de lista al Congreso de los Diputados por el Partido Popular de la Región de Murcia; Francisco Bernabé, cabeza de lista por el PP regional al Senado; y la también candidata al Congreso, Carmen Conesa. Mientras que, por el Partido Socialista, acudieron María González Veracruz, cabeza de lista al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista de la Región de Murcia; Irene Jódar, cabeza de lista al Senado, y los también candidatos al Congreso, Miguel Ángel Ortega y Caridad Rives.

PROPUESTAS DE UCOMUR AL 29N

Durante ambos encuentros, Juan Antonio Pedreño, también al frente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) y de Social Economy Europe (SEE), insistió en la necesidad de reconocer a la Economía Social como actor estratégico y prioritario para el desarrollo del país y de la Región de Murcia.

En este sentido, Pedreño remarcó que la Economía social y el modelo cooperativo "ha demostrado su capacidad para generar empleo estable y de calidad, su resiliencia y su competitividad", y añadió que "reconocer este modelo como estratégico debe ir acompañado de una presencia estable en los principales espacios de diálogo, diseño, ejecución y evaluación de las políticas económicas, laborales, industriales y territoriales".

El presidente de Ucomur subrayó la necesidad de fortalecer un marco jurídico favorable para el cooperativismo, lo que incluye la reforma del régimen fiscal de las cooperativas, la modernización de la legislación de cooperativas o la revisión de la normativa que afecta a la contratación pública, así como otros temas como la capitalización por desempleo.

Otra de las propuestas del modelo trasladadas a PP y PSOE durante ambos encuentros fue la de impulsar una estrategia de reindustrialización que movilice el conjunto del tejido productivo y contribuya a mejorar la posición competitiva de España y Europa. "Esta estrategia deberá contar con todas las formas de empresa, incluida el cooperativismo", indicó Pedreño.

El presidente de Ucomur y Ucoerm hizo referencia a la necesidad de reforzar la contribución del cooperativismo a desafíos sociales, laborales, habitacionales, energéticos, demográficos y territoriales. "Ante los retos actuales de la sociedad y el contexto que vivimos, se hacen necesarios pactos de país y de región en empleo, vivienda, contratación pública, transición energética, economía de los cuidados, problema demográfico. Y ahí debe estar el cooperativismo como aliado estratégico que ya está demostrando poder hacer frente a estos desafíos".

Reducir la burocracia para crear cooperativas, trabajando por mejorar la simplificación administrativa; priorizar empresas que crean arraigo territorial frente a la despoblación o fomentar la transformación de las empresas viables abocadas al cierre en cooperativas, fueron algunas de las peticiones que Ucomur y Ucoerm también trasladaron.

Pedreño recordó a los partidos políticos que "el cooperativismo es importante, es transversal. Tenemos que estar en todos los foros donde se traten temas que afecten a nuestras empresas y a la Región de Murcia. Siempre se debe legislar teniendo en cuenta un sector que supone el 11% del PIB".

UN MODELO ESTRATÉGICO

En la Región de Murcia existen en la actualidad 2.500 empresas de economía social, 2.000 de ellas, cooperativas. En los últimos cuatro años, de 2021 a 2025 se crearon 592 nuevas cooperativas y la Región de Murcia es, hoy por hoy, la segunda comunidad en número de cooperativas por cada 100.000 habitantes, la primera en número de empresas de economía social.

Esto se traduce en más de 100.000 trabajadores entre socios y empleados, un 85 por ciento de ellos vinculados a las cooperativas. Con una facturación superior a los 11.000 millones de euros anuales, el 90 por ciento aportado por las cooperativas, la economía social aporta el 11 por ciento del PIB regional.

Tanto Partido Popular como Partido Socialista reconocieron el papel fundamental que juega en la Región de Murcia, en España y en Europa, y se comprometieron de forma rotunda para trabajar por cumplir las demandas expuestas durante los encuentros mantenidos.

La cabeza de lista del PP regional al Congreso de los Diputados, Miriam Guardiola, aseguró que "el Partido Popular siempre ha estado con la Economía Social y con el cooperativismo, con las empresas con alma, como dice López Miras; empresas que contribuyen al arraigo territorial y a la cohesión social, como demuestra el apoyo por parte del Gobierno Regional y la comunicación directa y continua entre ambas partes".

Guardiola añadió que el PP se comprometía a incluir al modelo en el diálogo social y recordó que el Partido Popular ha recogido en su programa electoral la propuesta para reconocer el papel estratégico de la Economía Social, concretamente en el punto 176.

Por su parte, María González Veracruz, cabeza de lista del PSOE de la Región de Murcia al Congreso, ensalzó el trabajo de Ucomur y de Ucoerm y reconoció su impacto en el tejido productivo regional. La candidata se comprometió a tener en cuenta las propuestas del cooperativismo y de la Economía Social y recordó que con el gobierno socialista en Moncloa, la Región de Murcia fue designada capital española de la Economía Social 2025.

González Veracruz afirmó que "se ha ayudado a más de 30.000 empresas con el kit digital o con el kit consulting, y hoy los autónomos y tienen menos impuestos y mejores condiciones para tener menos trámites, por ejemplo para la declaración del IVA".