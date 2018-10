Aguirre dice que Rajoy no se equivoca "en nada"

Actualizado 02/05/2013 17:15:07 CET

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha señalado este jueves que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se equivoca "en nada" y que cuando ella dice que hay que buscar alternativas se refiere a que hay que reducir los gastos, suprimiendo o privatizando, por ejemplo, las empresas públicas.

Así lo ha manifestado este jueves durante la recepción de los actos oficiales del 2 de Mayo, donde ha sido condecorada como expresidenta del Gobierno madrileño y tras ser preguntada por si cree que Rajoy está equivocado con las políticas que está llevando a cabo desde el Ejecutivo o por si el PP no está cumpliendo el programa electoral.

"El presidente de Gobierno no se equivoca en nada, en absoluto", ha asegurado Aguirre, quien ha explicado que lo que ella ha dicho es que cuando oye "a todos los comentaristas y analistas de las emisoras de radio y periódicos decir que no hay alternativa" es que "lo cierto es que no hay ninguna alternativa al PP por la izquierda".

Y es que, en su opinión, el PSOE es el que ha "metido" al país "en la situación" en la que se encuentra actualmente y su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, "de una manera muy destacada como vicepresidente" del Gobierno central en la época de José Luis Rodríguez Zapatero. A esto ha añadido que "más a la izquierda" están "estos antisistema" que "no conducen a absolutamente a nada más que a atacar la democracia".

Por eso, la dirigente madrileña ha concluido que ante esto "la alternativa es la aplicación del programa del PP". "Todos estamos de acuerdo en que hay que reducir el déficit, todos, y eso estaba en nuestro programa", ha añadido al respecto, señalando que para reducir el déficit "hay dos sistemas".

Así, ha explicado que estas dos opciones consisten en reducir gastos o "aumentar los ingresos mediante la subida de los impuestos", algo, ha dicho, que no discute "que hubiera que hacerlos porque la situación era muy grave en algún momento".

En cuanto a la reducción de gastos es donde cree que hay que actuar. "En la reducción de gastos del sector público español, no solo las administraciones sino las empresas públicas y cuestiones que no necesariamente deben prestar la administración deben ser reducidas, privatizadas o suprimidas", ha sentenciado.