AMP.- Ábalos insisteix en la necessitat de diàleg després de "un Estat que es va independitzar de Catalunya"

Publicado 23/09/2018 16:56:39 CET

GAVÀ (BARCELONA), 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Foment, José Luís Ábalos, ha insistit aquest diumenge en la tasca que el Govern, la seva formació i el PSC estan realitzant per desencallar el conflicte polític a través del diàleg després de "un Estat que es va independitzar de Catalunya".

Ho ha dit durant l'acte de celebració dels quaranta anys de la Festa de la Rosa que els socialistes celebren en la Pineda de Gavà, en la qual han participat la ministra Meritxell Batet i el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, el líder municipal del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, i l'alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, i al que han acudit 25.000 persones segons l'organització.

Durant la seva intervenció, Ábalos ha afirmat que la convivència passa pel reconeixement de la pluralitat, que a Catalunya hi ha moltes sensibilitats, i ha criticat com va encarar la situació l'Executiu liderat per Mariano Rajoy i que prometés xifres d'inversió que després no va aplicar: "La dreta s'ha independitzat de Catalunya fa temps".

Ha assegurat que el Govern socialista té la voluntat de solucionar els problemes, i ha assumit que qui posa la seva obstinació en la solució "té molts dubtes i de vegades falla", però ha insistit que això forma part de cercar la solució.

"El que vol imposar no té cap dubte", ha contraposat, i ha incidit que la seva prioritat és la convivència a Catalunya que s'aconsegueix, al seu judici, a través de reconeixement de la pluralitat i de les sensibilitats diverses que conviuen al mateix espai.

En aquest punt s'ha referit a l'actuació de Cs i ha posat en dubte el seu programa i la seva acció política: "De què els ha servit guanyar? S'ha beneficiat Catalunya en alguna cosa? S'han beneficiat de les seves idees o del programa que portaven? No".

Davant les peticions de populars i del partit d'Albert Ribera que el PSOE convoqui eleccions, Ábalos ha assegurat que li encanten les eleccions i que el seu partit defensa el vot, però ha advertit que és potestat del president del Govern, Pedro Sánchez, convocar-les i que ho faran "amb responsabilitat" perquè ara la prioritat és aportar solucions.

"Hem vingut a democratitzar el poder, sembla una obvietat però no ho és. Sembla que cada vegada que arribem al poder som uns okupes. No qüestionen el que fem, qüestionen el que som", ha criticat.

Ha dit que el Govern té encara molta tasca per davant i ha posat com a exemple l'exhumació de les restes Franco del Valle de los Caídos: "Hi ha molt per fer quan hi ha un debat en aquest país sobre si deixem d'honrar la memòria d'un dictador sanguinari o no".

CUNILLERA

S'ha referit a la "humanitat" de les declaracions de la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, en les quals va plantejar la possibilitat de l'indult per als dirigents independentistes encausats.

"I aquests responen amb una iniciativa perquè aquests reus no siguin indultats. Solament els ha faltat posar: 'Sempre que siguin catalans'. Perquè si no són catalans se'ls pot honrar a la Valle de los Caídos. No s'han preocupat mai per condemnar-los. Hi ha hagut molta comprensió amb aquests colpistes. Només els preocupen alguns, uns altres no els preocupen", ha resolt.