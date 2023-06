(AMP) Mário Vaz asegura que Vodafone está "muy comprometida" con la economía y sociedad española

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Vodafone España, Mário Vaz, ha declarado este viernes que aunque la decisión sobre la continuidad de la compañía en el país no es suya, sino de los accionistas, la firma "está muy comprometida con la economía y sociedad española".

El portugués ha participado en la jornada DigitalEs 2023, donde se ha pronunciado respecto a los rumores de venta de Vodafone en España y ha recordado que la empresa ha invertido más de 60.000 millones en este mercado.

El portugués ha recalcado que el 55% del tráfico en las redes está generado por cinco grandes compañías tecnológicas que no tienen ninguna obligación de contribuir al desarrollo de estas redes.

En este contexto, Vaz cree "justo solicitar que estas compañías ayuden a financiar los costes de despliegue de conectividad a futuro. En total, los costes de tráfico de estas compañías en redes de telecomunicaciones europeas oscilan entre 36.000 y 40.000 millones de euros para los operadores.

Además, considera "contraproducente" que los operadores estén obligados a pagar elevadas cantidades por las subastas de espectro y las tasas, ya que les resta recursos para poder invertir en el despliegue de estas redes. Por ello, ha solicitado que estas tasas se ajusten al contesto económico del sector.

POLÍTICAS A LARGO PLAZO

El empresario ha recordado durante su intervención la relevancia de las telecomunicaciones para el avance de la sociedad, algo que la pandemia dejó claro.

Por ello, ha reclamado grandes inversiones para las redes, buscando que estas se puedan acomodar a la gran demanda que generará en este aspecto la economía digital.

Aunque Vaz considera que el futuro del sector "genera muchas dudas y pocas certezas", ha afirmado estar convencido de que el futuro se empieza a contruir ahora y que esté será digital.

En cuanto al papel de la política sobre la construcción de este futuro, el directivo ha recalcado que para el sector son necesarios planes a largo plazo, no valen políticas a corto plazo.

"No se puede competir si no se invierte en el futuro", en palabras de Vaz, que ha comentado que no se puede cambiar de política en este mercado cada vez que se cambie de gobierno.

El directivo, además, ha puesto de manifiesto que las operadoras europeas tiene que soportar la mayor parte de la inversión en infraestructuras en España (entre un 15% y un 20% de los ingresos).

Así, Vaz ha aprovechado para pedir una estructura de mercado más sostenible desde el punto de escala y rentabilidad, pues las decisiones políticas tienen consecuencias no solo en la competencia, sino también en "la viabilidad de todo un sector y por añadidura del país a futuro".

El directivo ha expresado su preocupación al comprobar como "una estructura de mercado hipercompetitiva y extremadamente fragmentada ha propiciado una dinámica destructiva de un sector clave, erosionando los ingresos, los márgenes e impulsando la rentabilidad negativa de las operadoras".