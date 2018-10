AMP2.- Junqueras anuncia que vol ser el candidat d'ERC per als eleccions europees

Publicado 29/09/2018 20:48:34 CET

Aragonès llegeix una carta de Junqueras després de visitar-li en Lledoners amb Vilalta i Solé (ERC)

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC i ex-vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha anunciat en una carta oberta a la militància que pretén presentar-es com a candidat als eleccions europees: "Presentar-m'a Europa és la millor manera de denunciar la reculada democràtica i la repressió de l'Estat espanyol".

El 'número tres' d'ERC i vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha llegit aquesta carta després de visitar-li a la presó de Lledoners (Barcelona), juntament amb subsecretària general d'Estratègia d'ERC, Marta Vilalta, i l'eurodiputat d'ERC Jordi Solé.

Junqueras, que porta gairebé 11 mesos a la presó, ho ha explicat aquest dissabte en una carta on ha assegurat que vol defensar els seus dret polítics i per això ha decidit presentar-es: "És la millor manera de no fer efectiva la repressió que ens volen imposar".

L'ex-vicepresident ha assegurat que ha reflexionat sobre això i ha afirmat que se sent "amb força i coratge per encapçalar la candidatura d'ERC en els eleccions europees de maig de 2019, sempre que així ho consideri el partit".

Ha indicat que "avui és més necessari que mai internacionalitzar la causa de la llibertat, de Catalunya, i denunciar la causa general contra l'independentisme", que al seu judici s'ha convertit en una causa contra la democràcia.

"Podem tornar a guanyar a la repressió amb la nostra millor arma: la democràcia", ha destacat Junqueras, que també ha insistit que han de seguir determinats, ja que són majoria i estan disposats a donar-ho tot per defensar la sobirania del poble català.

El president d'ERC, que ha recordat el referèndum de el 1 d'octubre de fa un any, ha afirmat que és important mostrar a Europa "els febleses i els vergonyes del regne espanyol", ha agraït la confiança del seu partit i ha indicat que sempre ha estat un honor assumir responsabilitats.

En vespres de l'aniversari del referèndum sobiranista, Junqueras ha destacat que l'1 d'octubre "va mostrar a Europa i al món una dels pitjors cares de l'Estat" i ho ha qualificat de victòria, juntament amb la vaga que va tenir lloc l'endemà passat, el 3 d'octubre.

Ha reiterat que fer un referèndum "no és cap delicte" i que la repressió no és la solució, i ha afegit que se sent absolutament orgullós del que va fer el poble català l'1-O.