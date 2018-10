Batet, sobre Cunillera: "No anticipem escenaris que no sabem quan es donaran"

Publicado 22/09/2018 20:49:25 CET

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha matisat les paraules de la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera: "Des del Govern expressem tot el respecte a les decisions judicials i, en qualsevol cas, no anticipem escenaris que no sabem quan es donaran i si es donaran".

Així ha respost Batet en l'entrada del Consell de Federació de Terres de l'Ebre a les declaracions de Cunillera, que ha afirmat aquest dissabte que és "partidària" de concedir un indult als dirigents independentistes que seran jutjats pel Tribunal Suprem després de la sentència i si aquests ho demanen.

"No faig valoracions sobre declaracions, la qual cosa dic és que la nostra posició és respectar la independència del poder judicial, deixar-los treballar i no avançar escenaris", ha reiterat Batet aquest dissabte.

Preguntada per una possible condició en la negociació dels pressupostos generals, la ministra socialista ha assenyalat que aquests es negocien "en els termes que es veuen reflectits" i ha avançat que seran uns pressupostos que prioritzaran les polítiques socials.

"Els partits polítics farien bé a decidir el seu vot en funció del contingut", ha assegurat Batet, que ha afegit que cada formació decideix el seu vot lliurement, i que és bé que ho decideixin en funció de si beneficien o no a la ciutadania.

Batet també s'ha dirigit el Govern de Catalunya, a qui li ha dit que "faria bé a treballar pel conjunt de la societat catalana, amb l'objectiu de millorar la vida de persones".

MENORS NO ACOMPANYATS

Quant a la situació dels menors estrangers no acompanyats, la ministra ha indicat que el Govern és "molt conscient" del problema a Catalunya i altres comunitats autònomes, i ha recordat que, malgrat ser una competència autonòmica, el Govern ha aprovat partides pressupostàries expresses.

En concret, ha apuntat que s'han destinat 40 milions d'euros en suport a les comunitats autònomes "amb més pressió", i ha subratllat que protecció de menors haver de ser una prioritat.

També ha valorat que l'anunci del Govern de cedir un edifici per acollir menors "és facilitar al Govern de la Generalitat les coses i mostrar una vegada més el compromís d'Espanya amb aquest tema".

Batet ha assegurat que "és una situació sobrevinguda. L'anterior Govern no ho va preveure i tal vegada alguns governs autonòmics no ho van preveure i s'ha desbordat" i ha apuntat a dues vies d'actuació, una d'impacte i d'urgència i una altra de llarg recorregut, on el Govern serà facilitador.

La ministra ha demanat que hi hagi coordinació entre les comunitats autònomes i que es produeixi "un acord entre elles perquè s'abordi a llarg i mig terme una solució".