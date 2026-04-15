Bomberos del Consorcio de Sevilla lideran en Bormujos un simulacro de accidente de tráfico con riesgo químico

Bomberos del Consorcio lideran en Bormujos un simulacro de accidente de tráfico con riesgo químico. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

El sargento Manuel Blanco dirige un ejercicio práctico de alta complejidad en las primeras jornadas sobre gestión de emergencias

BORMUJOS (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

Bomberos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla han participado en Bormujos en un simulacro sobre accidente de tráfico con riesgo químico, en el que, bajo la dirección y coordinación del sargento jefe de zona y jefe de Parque de La Rinconada, Manuel Blanco, especialista en incidentes químicos, han intervenido también bomberos de la capital hispalense, personal del 061, Policía Local y Protección Civil del municipio.

La actividad ha constituido uno de los ejes centrales de las primeras 'Jornadas sobre gestión de emergencias y catástrofes', organizadas por la asociación de Retirados de la Guardia Civil de España (RGCE) en la Universidad CEU Fernando III, informa la Diputación en una nota de prensa.

En ellas, profesionales de distintos ámbitos han abordado los principales retos en la planificación, la coordinación y la respuesta ante situaciones críticas, así como la gestión de la incertidumbre en escenarios de alta complejidad.

El ejercicio coordinado por el sargento Manuel Blanco ha sido una de las actividades centrales. Se ha simulado un accidente de tráfico en el que se ve implicada una furgoneta con productos químicos destinados a una depuradora. Como consecuencia del siniestro, la mezcla de sustancias genera una nube tóxica --en este caso, de cloro--, obligando a activar protocolos específicos de intervención ante riesgo NBQ (Nuclear, Biológico y Químico).

En el supuesto planteado, cinco personas resultaban afectadas, alguna de ellas atrapada en el interior del vehículo. La intervención ha requerido la excarcelación de víctimas, su protección mediante equipos de respiración autónoma, la aplicación de procedimientos de descontaminación y su posterior evacuación a un centro sanitario, todo ello bajo estrictas condiciones de seguridad.

En el simulacro han intervenido bomberos del Consorcio provincial, que han asumido la dirección técnica y el peso principal de la intervención NBQ, junto a efectivos del Ayuntamiento de Sevilla, que movilizó un vehículo; el 061, con dos UVI móviles y equipos de descontaminación; así como Policía Local y Protección Civil de Bormujos. Este tipo de simulacros resulta fundamental para el entrenamiento avanzado de los servicios de emergencia, al permitir ensayar procedimientos operativos en entornos controlados, validar protocolos de actuación y mejorar la interoperabilidad entre organismos.

La recreación de escenarios complejos como los incidentes NBQ favorece, además, la toma de decisiones en tiempo real, la optimización de los tiempos de respuesta y una coordinación eficaz entre intervinientes, elementos clave para garantizar una respuesta ágil y segura ante emergencias reales.