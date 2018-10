Buch: "Un de cada quatre morts en les carreteres catalanes és usuari de motocicleta"

Publicado 15/09/2018 19:07:39 CET

TARRAGONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha participat aquest dissabte a Cornudella de Montsant (Tarragona) en una nova sessió del programa 'Formació 3.0' per a motoristes i ha subratllat la utilitat d'aquesta iniciativa perquè "un de cada quatre morts en les carreteres catalanes és usuari de motocicleta".

En un comunicat, la Generalitat ha informat que aquesta és l'última sessió del programa formatiu organitzat pel Servei Català de Trànsit (SCT) i l'Associació Nacional d'Empreses del Sector dels Dues Rodes (Anesdor), i que està dirigit els conductors de motocicletes que vulguin millorar la seva tècnica de conducció i seguretat.

"Hem detectat que la majoria de víctimes, d'entre 40 i 60 anys, malgrat tenir més de 10 anys de carnet, els fa falta una millora en els seus hàbits de conducció", ha asseverat Buch.

Ha afegit que fins avui hi ha 29 morts --en 2017 van ser 45 els motoristes morts a final d'any-- i ha explicat que el SCT treballarà "per millorar aquestes xifres".

'Formació 3.0' s'ha reeditat per quart any i, a pesar que la sinistralitat amb motocicleta no es redueix tant com en la resta de vehicles, el programa ha aconseguit assessorar i formar a més d'1.126 motoristes.

A l'acte d'aquest dissabte també han assistit el director del SCT, Juli Gendrau, el secretari general d'Anesdor, José María Riaño, i el director del Va salar de la Moto, Jordi Bracons.